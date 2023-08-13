Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: как его заменить

Украинцам следует быть внимательными к своей речи. В частности, не говорить "скурпульозний".

Ведь такого слова в украинском языке нет. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в одном из своих экспресс-уроков рассказал, как нужно говорить правильно.

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Слова "скурпульозний" в украинском языке нет – как заменить