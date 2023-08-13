Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: как его заменить
Украинцам следует быть внимательными к своей речи. В частности, не говорить "скурпульозний".
Ведь такого слова в украинском языке нет. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в одном из своих экспресс-уроков рассказал, как нужно говорить правильно.
Смотрите также 5 речевых ошибок, от которых нужно избавиться уже сегодня
Слова "скурпульозний" в украинском языке нет – как заменить
Авраменко подчеркнул: то, что требует особой точности, называем "скрупульозний" (укр.).
Многие люди неправильно пишут это слово. Обратите внимание: не "СКУРпульозний", а "скРУПульозний" (укр.),
– подчеркнул языковед.
Не "СКУРпульозний", а "скРУПульозний" (укр.) / видео скриншот
Он также объяснил, что слово "скрупул" происходит из латыни и означает маленький острый камешек. Когда-то это слово означало еще и единицу веса.
Запомните слова-синонимы: "копіткий, кропіткий, клопітливий, ретельний та скрупульозний" (укр.). И попробуйте после этого сказать, что наш язык – небогат,
– заявил учитель.