Почему нельзя употреблять слово "бомж" и как его заменить
Многие украинцы в ежедневной речи могут использовать суржик. И даже российские аббревиатуры, воспринимая их за украинские слова.
Одним из таких есть слово "бомж". Почему его не стоит употреблять и как заменить, читайте дальше.
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Почему не стоит употреблять слово "бомж"
Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал в "Завтраке с 1+1", что слово "бомж" даже попало в отдельные словари. Так ему якобы присвоен статус нормативного.
Однако это слово – на самом деле русская аббревиатура. И она расшифровывается как "без определенного места жительства".
При этом Авраменко не советует переводить эту аббревиатуру на украинский и таким образом "тащить" с русского какие-то слова или фразы. Тем более что в украинском языке есть свои слова.
Безхатько або безхатченко (укр.) – запомните эти слова,
– подчеркнул языковед.
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Какие слова в украинском языке начинаются на "и"
Александр Авраменко также рассказывал, какие слова начинаются на букву "и". При этом подчеркнул, что они все-таки есть. С 2019 года правописание узаконило несколько таких. Это, в частности:
- служебное слово "ич!".
- глагол "икати", то есть произносить "и" вместо "і" (укр.).
- допускают параллельные формы слов "Ирод" (Ірод), "ирій" (ірій) (укр.).