Утвердили программу по курсу "Основы национального сопротивления": что будут изучать студенты

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую программу учебной дисциплины "Основы национального сопротивления". Ее будут изучать студенты, получающие степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) или степень профессионального предвысшего образования по дневной и дуальной формам обучения.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Цель курса – формирование способности к национальному сопротивлению.

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Чему будут обучать студентов

Эта дисциплина призвана сформировать у студентов национально-патриотическое сознание, гражданскую стойкость и помочь приобрести теоретические знания и практические навыки оказания домедицинской помощи, тактических действий, минной безопасности, связи и ориентирования.

Основными задачами курса являются приобретение способности действовать в условиях военных угроз, чрезвычайных ситуаций и кризисных состояний, принимать решения и обеспечивать собственную и коллективную безопасность, овладение навыками домедицинской помощи в условиях боевых действий, изучение правил минной безопасности и ориентирования на местности.

Также курс поможет ознакомиться с основами выживания и цифровой безопасности, формировать психологическую устойчивость и навыки противодействия информационным и психологическим воздействиям, усвоить правила безопасного обращения со стрелковым оружием и ручными гранатами, а также сформировать навыки ведения огня из стрелкового оружия.

Общий объем учебной дисциплины составит 5 кредитов ЕКТС (150 часов). Из них теоретическая подготовка продлится 46 часов, практическая подготовка – 64 часа, самостоятельная работа – 40 часов.

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Где будут проходить практические занятия

Практические занятия аудиторной подготовки должны проводиться в учебных заведениях с использованием тренажеров, симуляторов, планшетов, макетов, стендов, мультимедийных тиров, а также в формате ролевых упражнений и сценарных отработок в любых подходящих помещениях и на площадках учебного заведения. При этом в составе учебных групп, численность которых должна обеспечивать усвоение практических навыков каждым учащимся.

Практическая подготовка на местности будет проводиться на полигоне, полевом стрельбище, тактическом поле или специализированном комплексе (инженерный, топографический городок) в составе учебных групп, численность которых должна обеспечивать усвоение практических навыков каждым обучающимся.

Студенты, вероучение которых запрещает использование оружия, вместо тем "Огневой" и "Тактической подготовки" будут изучать военно- или безопасностно-ориентированную профессиональную компетентность либо изучать учебный материал по другим темам дисциплины.

Для изучения некоторых тем, кроме огневой подготовки, могут быть использованы открытые площадки, спортивные комплексы и лесопарковые зоны при условии их соответствия задачам занятия и по согласованию с учебным заведением.