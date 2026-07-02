А также – взрослые, желающие освоить новую профессию. Об этом сообщает Osvita.ua.

Смотрите также "Поступление в магистратуру: стартовала регистрация электронных кабинетов"

Кто и когда может подавать заявления на поступление

Для поступления в профессиональные колледжи не требуется сдавать НМТ. Абитуриенты могут подать документы на обучение за счет государственного или регионального заказа, а также по контракту.

Условия поступления, перечень документов, сроки подачи и зачисления каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Обычно требуется пройти собеседование или вступительные испытания.

Подать заявление на поступление нужно до 1 сентября: лично в учебном заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.

Для облегчения процедуры абитуриенты могут ознакомиться с текстовой инструкцией по регистрации в электронном кабинете или видеоинструкцией.

Смотрите также : Украинцы, завершившие обучение за рубежом, могут поступить в вузы Украины без НМТ

Что нужно для поступления

Для поступления в эти учебные заведения обычно требуются:

заявление;

документ об образовании и приложение к нему;

медицинская справка;

фотографии;

копия документа, удостоверяющего личность;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

Также военнообязанным необходимо предоставить копию военно-учетного документа: военный билет или временное удостоверение военнообязанного либо удостоверение о приписке к призывному участку.

Продолжительность обучения в профессиональном колледже составляет от 6 месяцев до 3 лет. Это зависит от выбранной профессии, уровня образования на момент поступления и ранее полученной квалификации.

Студенты профессиональных колледжей могут получать стипендию от 1250 гривен, а также при необходимости проживать в общежитии.