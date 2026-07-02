А также – взрослые, желающие освоить новую профессию. Об этом сообщает Osvita.ua.
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Кто и когда может подавать заявления на поступление
Для поступления в профессиональные колледжи не требуется сдавать НМТ. Абитуриенты могут подать документы на обучение за счет государственного или регионального заказа, а также по контракту.
Условия поступления, перечень документов, сроки подачи и зачисления каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Обычно требуется пройти собеседование или вступительные испытания.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Подать заявление на поступление нужно до 1 сентября: лично в учебном заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.
Для облегчения процедуры абитуриенты могут ознакомиться с текстовой инструкцией по регистрации в электронном кабинете или видеоинструкцией.
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Что нужно для поступления
Для поступления в эти учебные заведения обычно требуются:
заявление;
документ об образовании и приложение к нему;
медицинская справка;
фотографии;
копия документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).
Также военнообязанным необходимо предоставить копию военно-учетного документа: военный билет или временное удостоверение военнообязанного либо удостоверение о приписке к призывному участку.
Продолжительность обучения в профессиональном колледже составляет от 6 месяцев до 3 лет. Это зависит от выбранной профессии, уровня образования на момент поступления и ранее полученной квалификации.
Студенты профессиональных колледжей могут получать стипендию от 1250 гривен, а также при необходимости проживать в общежитии.
Напомним, что 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года.