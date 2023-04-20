Студентов могут отчислять из украинских вузов из-за плагиата
Источник:osvita.ua
Студентов могут отчислять из вузов Украины через плагиат. Такое предложение намерено воплотить в жизнь Минобразования.
Соответствующая норма есть у проекте Положение о порядке отчисления, прерывания обучения, возобновления и перевода лиц, обучающихся в высших учебных заведениях. Этот документ стал объектом общественного обсуждения.
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Студентов могут отчислить из вузов через плагиат
Так, согласно документу, факт нарушения академической добродетели студентом должны выявить и установить соответствующим образом.
При осуществлении процедуры отчисления за плагиат должны соблюдаться предусмотренные законом права соответствующего студента.
Общественное обсуждение проекта документа продлится до 10 мая.
Предложения принимают по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.
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В Украине изменят правила отчисления и обновления студентов
- В Минобразования намерены изменить правила отчисления, возобновления и перевода студентов, а также условия предоставления академического отпуска. Для этого объявили общественное обсуждение.
- В МОН заявили, что редакция соответствующего Положения устарела и требует изменений.
- Замечания и предложения Минобразования будут принимать в форме сравнительной таблицы к проекту новой редакции Положения до 10 мая. Их необходимо отправлять по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.
- Результаты разместят на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.