Студентов могут отчислять из украинских вузов из-за плагиата

20 апреля 2023, 11:32
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Источник:

osvita.ua

Студентов могут отчислять из вузов Украины через плагиат. Такое предложение намерено воплотить в жизнь Минобразования.

Соответствующая норма есть у проекте Положение о порядке отчисления, прерывания обучения, возобновления и перевода лиц, обучающихся в высших учебных заведениях. Этот документ стал объектом общественного обсуждения.

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Студентов могут отчислить из вузов через плагиат

Так, согласно документу, факт нарушения академической добродетели студентом должны выявить и установить соответствующим образом.

При осуществлении процедуры отчисления за плагиат должны соблюдаться предусмотренные законом права соответствующего студента.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 10 мая.

Предложения принимают по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.

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В Украине изменят правила отчисления и обновления студентов

  • В Минобразования намерены изменить правила отчисления, возобновления и перевода студентов, а также условия предоставления академического отпуска. Для этого объявили общественное обсуждение.
  • В МОН заявили, что редакция соответствующего Положения устарела и требует изменений.
  • Замечания и предложения Минобразования будут принимать в форме сравнительной таблицы к проекту новой редакции Положения до 10 мая. Их необходимо отправлять по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.
  • Результаты разместят на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.
Автор: Марія Волошин