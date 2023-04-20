Студентов могут отчислять из украинских вузов из-за плагиата

Студентов могут отчислять из вузов Украины через плагиат. Такое предложение намерено воплотить в жизнь Минобразования.

Соответствующая норма есть у проекте Положение о порядке отчисления, прерывания обучения, возобновления и перевода лиц, обучающихся в высших учебных заведениях. Этот документ стал объектом общественного обсуждения.

Важно В Украине изменят правила отчисления и обновления студентов в вузах

Студентов могут отчислить из вузов через плагиат

Так, согласно документу, факт нарушения академической добродетели студентом должны выявить и установить соответствующим образом.

При осуществлении процедуры отчисления за плагиат должны соблюдаться предусмотренные законом права соответствующего студента.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 10 мая.

Предложения принимают по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.

Читайте НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В Украине изменят правила отчисления и обновления студентов