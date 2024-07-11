Как и насколько работодатель может ограничить продолжительность отпуска учителя

Учителя имеют право на ежегодный отпуск повышенной продолжительности (56 дней) во время военного положения. Но работодатель может ограничить такой отпуск до 24 дней.

Однако юрист Александр Брыжак акцентирует на том, что это право работодателя, а не обязанность.

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Насколько могут ограничить продолжительность отпуска педагога

Юрист объяснил: если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносят на период после прекращения или отмены военного положения.

По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставлять без сохранения зарплаты.

В период действия военного положения предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска в связи с усыновлением ребенка) сверх ежегодного основного отпуска по решению работодателя может происходить без сохранения зарплаты,

– отмечает Брыжак.

Предоставление неиспользованных дней такого отпуска переносят на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставлять без сохранения зарплаты.

Однако эти положения не применяют к руководящим работникам заведений образования и учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений, педагогических, научно-педагогических и научных работников.