Будет ли иметь отсрочку лицо с дипломом специалиста, которое учится в магистратуре

В апреле глава нашего государства Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации. Документ меняет правила предоставления отсрочки студентам.

Юрист Андрей Топчий объяснил, имеет ли право на отсрочку человек, который учится в магистратуре и имеет диплом специалиста, но совсем по другой специальности.

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Будет ли иметь отсрочку студент-магистр с дипломом специалиста

Юрист отметил, что согласно части 3 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в новой редакции), призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании". А также докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру.

Согласно части 2 статьи 10 ЗУ "Об образовании", уровнями образования являются:

дошкольное образование;

начальное образование;

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

В соответствии с Переходными положениями ЗУ "О высшем образовании", высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу этого Закона приравнивается к высшему образованию степени магистра.

Следовательно, лицо в таком случае уже получило магистерский уровень образования. Поэтому повторное поступление в магистратуру не дает такому лицу права на отсрочку.