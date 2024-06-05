Будет ли иметь отсрочку лицо с дипломом специалиста, которое учится в магистратуре
Источник:Андрей Топчий
В апреле глава нашего государства Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации. Документ меняет правила предоставления отсрочки студентам.
Юрист Андрей Топчий объяснил, имеет ли право на отсрочку человек, который учится в магистратуре и имеет диплом специалиста, но совсем по другой специальности.
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Будет ли иметь отсрочку студент-магистр с дипломом специалиста
Юрист отметил, что согласно части 3 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в новой редакции), призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании". А также докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру.
Согласно части 2 статьи 10 ЗУ "Об образовании", уровнями образования являются:
- дошкольное образование;
- начальное образование;
- базовое среднее образование;
- профильное среднее образование;
- первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- профессиональное предвысшее образование;
- начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
- первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
- второй (магистерский) уровень высшего образования;
- третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.
В соответствии с Переходными положениями ЗУ "О высшем образовании", высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу этого Закона приравнивается к высшему образованию степени магистра.
Следовательно, лицо в таком случае уже получило магистерский уровень образования. Поэтому повторное поступление в магистратуру не дает такому лицу права на отсрочку.
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