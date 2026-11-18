С 2025 года в нашей стране из учебных заведений были отчислены около 50 тысяч студентов-мужчин в возрасте старше 25 лет. Причина – невыполнение учебного плана.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному.

Почему отчислили студентов?

В Министерстве образования и науки пояснили, что в ходе проверок выявляются случаи, когда обучение студентов де-факто не подтверждается. Проверки проводит МОН совместно с Государственной службой качества образования.

Мы выявляем случаи, когда нет подтверждений того, что люди учатся, что посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тысяч таких мужчин – за невыполнение учебного плана,

– отметил министр.

И добавил, что в настоящее время доля студентов в возрасте старше 25 лет в различных учебных заведениях составляет около 2,5%. В то же время в некоторых частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%.

Какова тенденция?

Чиновник также уточнил, что тенденция к росту числа мужчин старше 25 лет, стремившихся продолжить обучение, началась еще в 2022 году. Пик пришелся на 2024 год, когда в различные учебные заведения поступили более 100 тысяч мужчин этой возрастной категории. Бутенко при этом отметил, что речь идет не только об университетах.

Я говорю не только о высшем образовании, потому что у нас еще есть и профессиональное образование. Таких мужчин как раз больше в профессиональном предвысшем образовании – и многие из них действительно учатся,

– подытожил министр.

Кто имеет право на отсрочку?

Напомним, что сейчас отсрочку от мобилизации студентам предоставляют на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Право на нее имеют, в частности, студенты, получающие образование по дневной или дуальной форме и соблюдающие установленную законом последовательность уровней образования.

Так, отсрочка не оформляется автоматически на весь период обучения. Ее продолжительность привязана к учебному семестру.