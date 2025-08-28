В этом году родители первоклассников имеют возможность получить от государства 5 тысяч гривен на школьные принадлежности для детей. Такая опция возможна в рамках программы "Пакет школьника".

Потратить эти средства надо в течение 180 дней с момента зачисления. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Сколько семей подали заявку на выплату?

Так, с начала программы украинцы подали уже 97 638 заявлений на получение выплаты. Это почти 54% от количества первоклассников, информация о которых есть в АИКОМ. Большинство обращений поступило онлайн через приложение Дия.

Уже верифицировали 92 519 заявлений, отклонили 1 655. Среди причин:

пребывание семьи за границей или на ВОТ (помощь можно будет получить по возвращении);

отчисление или перевод ребенка в другое учебное заведение (надо подать новое заявление);

несоответствие данных в государственных реестрах.

Чтобы помощь поступила вовремя, надо правильно оформить данные в образовательной системе.

Как работает система?

При зачислении ребенка в школу его данные обязательно вносят в модернизированную систему АИКОМ. Во время каждой подачи заявления в Дии или изменения его статуса система направляет запрос в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По результатам этих проверок ПФУ обрабатывает заявление и организует выплату.

