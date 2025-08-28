Почти 100 тысяч украинцев подали заявки на выплаты в рамках "Пакета школьника"
- Родители первоклассников могут получить 5 тысяч гривен на школьные принадлежности в рамках программы "Пакет школьника".
- Уже подали 97 638 заявлений, из которых верифицировано 92 519, а 1 655 отклонено по разным причинам.
В этом году родители первоклассников имеют возможность получить от государства 5 тысяч гривен на школьные принадлежности для детей. Такая опция возможна в рамках программы "Пакет школьника".
Потратить эти средства надо в течение 180 дней с момента зачисления. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Сколько семей подали заявку на выплату?
Так, с начала программы украинцы подали уже 97 638 заявлений на получение выплаты. Это почти 54% от количества первоклассников, информация о которых есть в АИКОМ. Большинство обращений поступило онлайн через приложение Дия.
Уже верифицировали 92 519 заявлений, отклонили 1 655. Среди причин:
- пребывание семьи за границей или на ВОТ (помощь можно будет получить по возвращении);
- отчисление или перевод ребенка в другое учебное заведение (надо подать новое заявление);
- несоответствие данных в государственных реестрах.
Чтобы помощь поступила вовремя, надо правильно оформить данные в образовательной системе.
Как работает система?
При зачислении ребенка в школу его данные обязательно вносят в модернизированную систему АИКОМ. Во время каждой подачи заявления в Дии или изменения его статуса система направляет запрос в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По результатам этих проверок ПФУ обрабатывает заявление и организует выплату.
Напомним, что в июле в Украине появилась еще одна выплата – "Пакет школьника".
