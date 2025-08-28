Цьогоріч батьки першокласників мають можливість отримати від держави 5 тисяч гривень на шкільне приладдя для дітей. Така опція можлива у межах програми "Пакунок школяра".

Витратити ці кошти треба протягом 180 днів з моменту зарахування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Скільки родин подали заявку на виплату?

Так, від початку програми українці подали вже 97 638 заяв на отримання виплати. Це майже 54% від кількості першокласників, інформація про яких є в АІКОМ. Більшість звернень надійшла онлайн через застосунок Дія.

Уже верифікували 92 519 заяв, відхилили 1 655. Серед причин:

перебування родини за кордоном чи на ТОТ (допомогу можна буде отримати після повернення);

відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти (треба подати нову заяву);

невідповідність даних у державних реєстрах.

Щоб допомога надійшла вчасно, треба правильно оформити дані в освітній системі.

Як працює система?

Під час зарахування дитини до школи її дані обов'язково вносять до модернізованої системи АІКОМ. Під час кожного подання заяви в Дії або зміни її статусу система надсилає запит до Пенсійного фонду України (ПФУ). За результатами цих перевірок ПФУ опрацьовує заяву та організовує виплату.

Нагадаємо, що у липні в Україні з'явилася ще одна виплата – "Пакунок школяра".