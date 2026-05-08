8 мая, 11:26
Не "палатка", "путишествие" и "костер": как красиво рассказать о путешествии

Алеся Кух
Основні тези
  • В статье говорится о замене русизмов в русском языке в украинском языке во время разговора о путешествиях на исконно украинские слова.
  • Рекомендуется использовать такие слова, как "мандрівка" вместо "путішествіє" и "намет" вместо "палатка".

Когда мы делимся впечатлениями о путешествиях, в речи часто проскальзывают слова, пришедшие из русского – они звучат привычно, но не являются исконно украинскими. Такие кальки иногда в разговоре вытесняют наши аутентичные названия.

24 Канал рассказывает, как делиться впечатлениями о путешествиях на украинском и не делать при этом ошибок.

Как говорить на украинском о путешествиях?

На носу – выходные, весна и теплая погода, а это хорошая возможность для путешествия, путешествия или экскурсии.

Когда мы говорим о путешествиях, в речи часто проскальзывают чужие слова, хотя словари фиксируют свои. Они кажутся привычными, потому что долго жили рядом с нами, но на самом деле это русинизмы, которые вытесняют наши исконные названия. И даже ярые путешественники, рассказывая об интересных событиях, иногда используют русизмы. А язык путешествий – это не только о географии, но и о культурной памяти.

Поэтому рассказывайте о путешествии интересно и на украинском:

  • не путишествие – а мандрівка чи подорож,
  • не чемодан – а валіза, чи навіть – куфер,
  • не путевка – а путівка,
  • не заграница – а закордон,
  • не гостинница – а готель,
  • не впечатление – а враження,
  • не достопримечательность – а пам'ятка (культурна, історична, природна).

А если говорить о лексике похода, то и здесь часто теряется аутентичность. Мы слышим россиянизмы, когда имеем свое:

  • не снаряжение / снаряга – а спорядження / споряга,
  • не палатка – а намет,
  • не котелок – а казанок / казан,
  • не костер – а багаття / вогнище,
  • не спички – а сірники,
  • не горелка – а пальник,
  • не печка-щепотнеца – а пічка-трісочниця,
  • не коврик – а килимок,
  • не кошки – а кішки,
  • не фонарик – а ліхтарик,
  • не дождевик – а дощовик,
  • а на рюкзак можна сказать – і наплічник / наплечник / нарамінник / заплічник.

И конечно про транспорт – его тоже называют на русский манер:

  • не самолёт – а літак,
  • не железнодорожный вокзал/ЖД  – а залізниця или двірець,
  • не корабль – а корабель,
  • не лодка – а човен,
  • не велосипед – а велосипед или даже – ровер.

В своих путешествиях вы можете иметь компаньонов или встретить случайных "попутчиков", которые тоже останутся частью ваших воспоминаний. Но на украинском лучше называть такого человека – попутник, супутник или подорожній.

Эти слова кажутся мелкими, но именно они создают атмосферу путешествий и определяют, звучит ли наш рассказ на украинском, или суржиком. Любуйтесь пейзажами и достопримечательностями, возвращайтесь домой и делитесь впечатлениями на украинском!

