Не "палатка", "путишествие" и "костер": как красиво рассказать о путешествии

Когда мы делимся впечатлениями о путешествиях, в речи часто проскальзывают слова, пришедшие из русского – они звучат привычно, но не являются исконно украинскими. Такие кальки иногда в разговоре вытесняют наши аутентичные названия.

24 Канал рассказывает, как делиться впечатлениями о путешествиях на украинском и не делать при этом ошибок.

Смотрите также Не "шмель", "муравей" и "бабочка": на украинском эти насекомые называются совсем иначе

Как говорить на украинском о путешествиях?

На носу – выходные, весна и теплая погода, а это хорошая возможность для путешествия, путешествия или экскурсии.

Когда мы говорим о путешествиях, в речи часто проскальзывают чужие слова, хотя словари фиксируют свои. Они кажутся привычными, потому что долго жили рядом с нами, но на самом деле это русинизмы, которые вытесняют наши исконные названия. И даже ярые путешественники, рассказывая об интересных событиях, иногда используют русизмы. А язык путешествий – это не только о географии, но и о культурной памяти.

Поэтому рассказывайте о путешествии интересно и на украинском:

не путишествие – а мандрівка чи подорож,

не чемодан – а валіза , чи навіть – куфер,

, чи навіть – куфер, не путевка – а путівка ,

, не заграница – а закордон ,

, не гостинница – а готель ,

, не впечатление – а враження ,

, не достопримечательность – а пам'ятка (культурна, історична, природна).

А если говорить о лексике похода, то и здесь часто теряется аутентичность. Мы слышим россиянизмы, когда имеем свое:

не снаряжение / снаряга – а спорядження / споряга ,

, не палатка – а намет ,

, не котелок – а казанок / казан ,

, не костер – а багаття / вогнище ,

, не спички – а сірники ,

, не горелка – а пальник ,

, не печка-щепотнеца – а пічка-трісочниця ,

, не коврик – а килимок ,

, не кошки – а кішки ,

, не фонарик – а ліхтарик ,

, не дождевик – а дощовик ,

, а на рюкзак можна сказать – і наплічник / наплечник / нарамінник / заплічник.

Как еще назвать рюкзак: смотрите видео

И конечно про транспорт – его тоже называют на русский манер:

не самолёт – а літак,

не железнодорожный вокзал/ЖД – а залізниця или двірець ,

, не корабль – а корабель ,

, не лодка – а човен,

не велосипед – а велосипед или даже – ровер.

В своих путешествиях вы можете иметь компаньонов или встретить случайных "попутчиков", которые тоже останутся частью ваших воспоминаний. Но на украинском лучше называть такого человека – попутник, супутник или подорожній.

Эти слова кажутся мелкими, но именно они создают атмосферу путешествий и определяют, звучит ли наш рассказ на украинском, или суржиком. Любуйтесь пейзажами и достопримечательностями, возвращайтесь домой и делитесь впечатлениями на украинском!