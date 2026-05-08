Не "палатка", "путишествие" и "костер": как красиво рассказать о путешествии
- В статье говорится о замене русизмов в русском языке в украинском языке во время разговора о путешествиях на исконно украинские слова.
- Рекомендуется использовать такие слова, как "мандрівка" вместо "путішествіє" и "намет" вместо "палатка".
Когда мы делимся впечатлениями о путешествиях, в речи часто проскальзывают слова, пришедшие из русского – они звучат привычно, но не являются исконно украинскими. Такие кальки иногда в разговоре вытесняют наши аутентичные названия.
24 Канал рассказывает, как делиться впечатлениями о путешествиях на украинском и не делать при этом ошибок.
Смотрите также Не "шмель", "муравей" и "бабочка": на украинском эти насекомые называются совсем иначе
Как говорить на украинском о путешествиях?
На носу – выходные, весна и теплая погода, а это хорошая возможность для путешествия, путешествия или экскурсии.
Когда мы говорим о путешествиях, в речи часто проскальзывают чужие слова, хотя словари фиксируют свои. Они кажутся привычными, потому что долго жили рядом с нами, но на самом деле это русинизмы, которые вытесняют наши исконные названия. И даже ярые путешественники, рассказывая об интересных событиях, иногда используют русизмы. А язык путешествий – это не только о географии, но и о культурной памяти.
Поэтому рассказывайте о путешествии интересно и на украинском:
- не путишествие – а мандрівка чи подорож,
- не чемодан – а валіза, чи навіть – куфер,
- не путевка – а путівка,
- не заграница – а закордон,
- не гостинница – а готель,
- не впечатление – а враження,
- не достопримечательность – а пам'ятка (культурна, історична, природна).
А если говорить о лексике похода, то и здесь часто теряется аутентичность. Мы слышим россиянизмы, когда имеем свое:
- не снаряжение / снаряга – а спорядження / споряга,
- не палатка – а намет,
- не котелок – а казанок / казан,
- не костер – а багаття / вогнище,
- не спички – а сірники,
- не горелка – а пальник,
- не печка-щепотнеца – а пічка-трісочниця,
- не коврик – а килимок,
- не кошки – а кішки,
- не фонарик – а ліхтарик,
- не дождевик – а дощовик,
- а на рюкзак можна сказать – і наплічник / наплечник / нарамінник / заплічник.
Как еще назвать рюкзак: смотрите видео
И конечно про транспорт – его тоже называют на русский манер:
- не самолёт – а літак,
- не железнодорожный вокзал/ЖД – а залізниця или двірець,
- не корабль – а корабель,
- не лодка – а човен,
- не велосипед – а велосипед или даже – ровер.
В своих путешествиях вы можете иметь компаньонов или встретить случайных "попутчиков", которые тоже останутся частью ваших воспоминаний. Но на украинском лучше называть такого человека – попутник, супутник или подорожній.
Эти слова кажутся мелкими, но именно они создают атмосферу путешествий и определяют, звучит ли наш рассказ на украинском, или суржиком. Любуйтесь пейзажами и достопримечательностями, возвращайтесь домой и делитесь впечатлениями на украинском!