Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

В языке бывают случаи, что заимствованные из других язык слова в одном языке "приживаются", а в другом – нет. Разве что под давлением или как калька.

Что такое "палісадник" и каким украинским аналогом его заменить, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Можно ли использовать слово "палісадник" в украинском языке?

Как часто вы слышите или используете слово "палисадник" и что именно вы так называете? И вообще – является ли оно правильным для украинского языка? Здесь стоит разобраться, ведь именно такие "мелкие" слова формируют чистоту и аутентичность нашей речи.

Словари фиксируют это слово в двух формах и двух значениях – "палісадник" и "палісад":

Небольшой огороженный участок земли возле дома, засаженный цветами, сад перед домом.

Легкий ажурный забор.

И Орфографический словарь украинского языка и СУМ-11 фиксируют обе формы. Однако следует знать, что слово заимствовано. "Палисад" происходит от французского palissade – "ограждение, забор", образованного от palissа – "частокол". И действительно так изначально называли оборонительную стену-частокол.

Постепенно оно приобрело значение – цветник возле дома. В классической литературе мы встретим слово "палісад":

"За хатою тягнувся вузенький палісад із мальвами" (Иван Нечуй-Левицкий).

"Настя звернула з широкої вулиці, пройшла ще кварталів зо три, потім одчинила хвірточку, що провадила в невеличкий палісадник перед невисоким домом". (Леся Украинка).

В украинский язык слово попало через посредничество русского. Но напомним, что суффикс -ник в слове "палисадник" – это русская модель словообразования, которая не свойственна украинской литературной норме.

Издавна в украинских селах палисад был своеобразной "визитной карточкой" хозяйки: там сажали мальвы, бархатцы, пионы.

Слово, в разговорной речи, немного ласкательно меняли – палисада, палисадок и палисадочок, но все они происходят от одного и того же корня.

Какими соответствиями можно заменить "палисадник"?

Конечно, что до заимствования и параллельно с ним существовали и другие названия которым пользовались украинцы. И во внимание возьмем оба значения.

Если говорим о невысокой ограде из тонких дощечек, то можно сказать:

паркан

баркан

острокол

опарка́ние

острокол – для плотно подогнанных вбитых в землю кольев, свай.

штакетник

штахе́ты

штахе́тник

штахеття.

Это и палисадник, и штахетник / Магнифик

Когда же хотим сказать "палисадник" о маленьком саду или участке с кустами и цветами, то можно сказать:

квітник,

присадок.

Выбирайте слово на свой вкус, но помните о произношении – точно не "палисадник".