Не только "паляниця": какие колоритные украинские слова не могут произнести россияне
В украинском языке есть немало интересных и колоритных слов. Отдельные даже стали символами.
А во время войны еще и маркерами. Именно последние могут помочь распознать врага во время войны.
Смотрите также Как назвать "горбушку" хлеба на украинском: благозвучные соответствия
Какие слова не могут произнести россияне
Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, какие и как именно. И заметил, что отдельные украинские слова россияне произнести не могут. В частности, это знаменитая "паляниця".
Произношение слова "паляниця" во время полномасштабной войны стало маркером "свой-чужой". И каких только мемов не создал наш народ об этом вкусном слове,
– отметил языковед.
Авраменко также отметил: россиянам действительно трудно произнести это слово, потому что в их языке нет мягкого звука ц.
Так же сложно им сказать "криниця" и "Укрзалізниця",
– подчеркнул учитель.
Какие украинские слова не могут произнести россияне / скриншот видео
Смотрите также Откуда происходит слово-код "паляниця", и почему россияне не могут его произнести
Откуда происходит слово-код "паляниця"
- Ранее языковед Александр Авраменко также ранее рассказывал, откуда происходит слово-код "паляниця".
- Об этом читайте по ссылке.