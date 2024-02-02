Не только "паляниця": какие колоритные украинские слова не могут произнести россияне

В украинском языке есть немало интересных и колоритных слов. Отдельные даже стали символами.

А во время войны еще и маркерами. Именно последние могут помочь распознать врага во время войны.

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Какие слова не могут произнести россияне

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, какие и как именно. И заметил, что отдельные украинские слова россияне произнести не могут. В частности, это знаменитая "паляниця".

Произношение слова "паляниця" во время полномасштабной войны стало маркером "свой-чужой". И каких только мемов не создал наш народ об этом вкусном слове,

– отметил языковед.

Авраменко также отметил: россиянам действительно трудно произнести это слово, потому что в их языке нет мягкого звука ц.

Так же сложно им сказать "криниця" и "Укрзалізниця",

– подчеркнул учитель.



Какие украинские слова не могут произнести россияне / скриншот видео

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Откуда происходит слово-код "паляниця"