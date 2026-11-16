"Пасатижі" – русизм или нормативный термин: что скрывается за названием инструмента

Названия инструментов нередко имеют интересную историю. Некоторые из них пришли к нам из французского, немецкого или других языков, но уже давно стали частью украинской лексики.

К таким относится и слово "пасатижі". Давайте разберемся, откуда оно происходит и почему его не стоит путать с русицизмом, со ссылкой на Slovnyk.me.

"Пасатижі" – можно ли так называть этот инструмент на украинском языке?

В разговорах о ремонте, строительстве и домашнем хозяйстве часто звучат названия инструментов, которые мы привыкли произносить по-русски, например – "пассатижи". Правильно ли это название и есть ли в украинском языке другие слова для такого инструмента?

По определению "Словаря украинского языка", "пасатижі" – это универсальные клещи, сочетающие в себе функции плоскогубцев, острозубцев, резака и других инструментов. Ими можно захватывать, удерживать, сгибать и перекусывать проволоку.

Украинские словари содержат это слово, но оно пишется через "и". Обратите внимание и на ударение, оно падает на третий слог: пасати́жи.

Слово "пасатижи" имеет французские корни. Его связывают с французским словосочетанием pince à tige, где pince означает "щипцы", "клещи", а tige – "стержень", "прут".

Название связано с назначением инструмента – захватывать и удерживать металлические детали, проволоку или стержни. В украинский язык слово попало через другие европейские языки, в частности немецкий и русский, а впоследствии закрепилось в украинской технической и бытовой лексике.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Правильно ли называть этот инструмент "плоскогубцами"?

Довольно часто можно услышать, как пассатижи называют "плоскогубцами". Даже специализированные магазины допускают ошибку в названии. Впрочем, мастера, работающие с этим инструментом, подчеркивают, что между ними есть разница.

В чем разница между пассатижами и плоскогубцами: смотрите видео

Плоскогубцы – инструмент с плоскими губками, предназначенный преимущественно для захвата, удержания и сгибания деталей.

– инструмент с плоскими губками, предназначенный преимущественно для захвата, удержания и сгибания деталей. Кусачки – инструмент для перекусывания проволоки, гвоздей и других материалов.

– инструмент для перекусывания проволоки, гвоздей и других материалов. Острозубцы – щипцы, которыми откусывают проволоку.

Некоторые из названий действительно нуждаются в замене, однако есть и такие, которые вполне естественно вписываются в украинский язык.

Кстати! Украинские "названия слесарных и столярных инструментов включают " имеют немало интересных особенностей. О том, как правильно называть "тиски", "отвертку", "клещи" и другие предметы из мастерской, читайте в материале 24 Канала.

Итак, если речь идет об универсальных клещах с несколькими функциями, смело говорите "пасатижі". Это нормативное украинское слово, а не ошибка.