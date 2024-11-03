У вас закружится голова от того, сколько красивых соответствий есть у слова "пати"

Молодежный сленг уже повсеместно и чтобы быть в курсе о чем общается молодежь, стоит понимать значение языковых заимствований. Сегодня исследуем слово "пати".

Англицизмы прочно просочились в наш язык и сформировали молодежный сленг, который придает их общению флер раскованности и непринужденности. Сегодня на Освита 24 выясним значение слова "пати".

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Выясним, что такое "пати"

Сленговые выражения приобретают широкую популярность и распространяются по всему миру. А перед приближением выходных или праздников мы слышим слово "пати", – что оно такое? И имеет ли это слово точный украинский аналог.

Интересно! Языковеды называют молодежный сленг социолектом – то есть речевой особенностью, характерной для определенной группы – людей в возрасте 12-22 лет. Интересно, что молодежный сленг возник из противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе.

"Пати" – это заимствование из английского "party", наиболее точным переводом которого является слово "вечірка". Им обозначают собрание, преимущественно молодежи, для интересного времяпрепровождения с музыкой, танцами и угощением.

А уже к "вечірки", можем подобрать ряд синонимов на любой вкус. Портал "Горох" предлагает вам следующие варианты, как литературные, так и разговорные:

балух

ве́чір

ви́пивка

випива́чка (с алкогольными напитками).

гости́на

гоцки

гу́льбище

гу́льки

гу́ля́нка

гу́лі

гульба́

гульня́

забава

п'я́нка (с чрезмерным употреблением алкогольных напитков)

пия́ти́ка

погуля́ння

А еще традиционно у украинцев бытовали следующие обозначения собраний для молодежи:

Вечірки осенью и зимой - вечерние собрания сельской молодежи, где наряду с развлечениями в будни выполняется ручная работа Вечорина (диалектическое) девичник-вечер; вечорницы. Вечорниці в украинском селе осенью и зимой – вечерние собрания молодежи, на которых в будние дни наряду с развлечениями выполнялась и определенная работа, а в праздничные – устраивались гуляния. До́світки собрания сельской молодежи, организованные для совместной работы и развлечений в осеннее и зимнее время.

Можно и не ограничиваться словом "пати", правда же?

"Пати" тоже бывают разные

Сегодня это слово широко используют в рекламных слоганах, для организации праздника или как собственное название.

Можем встретить рекламу сета суши под названием – "Пати".

Ну а детские анимированные или тематические "пати" ко Дню рождения уже всем известны и очень популярны.

И едва ли не самые ожидаемые – это сюрпризы на "гендер пати", когда родители узнают пол своего еще не рожденного ребенка.

Популярные и разнообразные "гендер пати" / Фото для привлечения внимания