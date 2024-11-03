У вас закружится голова от того, сколько красивых соответствий есть у слова "пати"
Молодежный сленг уже повсеместно и чтобы быть в курсе о чем общается молодежь, стоит понимать значение языковых заимствований. Сегодня исследуем слово "пати".
Англицизмы прочно просочились в наш язык и сформировали молодежный сленг, который придает их общению флер раскованности и непринужденности. Сегодня на Освита 24 выясним значение слова "пати".
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Выясним, что такое "пати"
Сленговые выражения приобретают широкую популярность и распространяются по всему миру. А перед приближением выходных или праздников мы слышим слово "пати", – что оно такое? И имеет ли это слово точный украинский аналог.
Интересно! Языковеды называют молодежный сленг социолектом – то есть речевой особенностью, характерной для определенной группы – людей в возрасте 12-22 лет. Интересно, что молодежный сленг возник из противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе.
"Пати" – это заимствование из английского "party", наиболее точным переводом которого является слово "вечірка". Им обозначают собрание, преимущественно молодежи, для интересного времяпрепровождения с музыкой, танцами и угощением.
А уже к "вечірки", можем подобрать ряд синонимов на любой вкус. Портал "Горох" предлагает вам следующие варианты, как литературные, так и разговорные:
- балух
- ве́чір
- ви́пивка
- випива́чка (с алкогольными напитками).
- гости́на
- гоцки
- гу́льбище
- гу́льки
- гу́ля́нка
- гу́лі
- гульба́
- гульня́
- забава
- п'я́нка (с чрезмерным употреблением алкогольных напитков)
- пия́ти́ка
- погуля́ння
А еще традиционно у украинцев бытовали следующие обозначения собраний для молодежи:
- Вечірки осенью и зимой - вечерние собрания сельской молодежи, где наряду с развлечениями в будни выполняется ручная работа
- Вечорина (диалектическое) девичник-вечер; вечорницы.
- Вечорниці в украинском селе осенью и зимой – вечерние собрания молодежи, на которых в будние дни наряду с развлечениями выполнялась и определенная работа, а в праздничные – устраивались гуляния.
- До́світки собрания сельской молодежи, организованные для совместной работы и развлечений в осеннее и зимнее время.
Можно и не ограничиваться словом "пати", правда же?
"Пати" тоже бывают разные
Сегодня это слово широко используют в рекламных слоганах, для организации праздника или как собственное название.
Можем встретить рекламу сета суши под названием – "Пати".
Ну а детские анимированные или тематические "пати" ко Дню рождения уже всем известны и очень популярны.
И едва ли не самые ожидаемые – это сюрпризы на "гендер пати", когда родители узнают пол своего еще не рожденного ребенка.