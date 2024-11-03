Англіцизми міцно просочилися у нашу мову та сформували молодіжний сленг, який надає їхньому спілкуванню фльор розкутості та невимушеності. Сьогодні на Освіта 24 з'ясуємо значення слова "паті".

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З'ясуймо, що таке "паті"

Сленгові вислови набувають широкої популярності і поширюються по всьому світу. А перед наближенням вихідних чи свят ми чуємо слово "паті", – що воно таке? І чи має це слово влучний український відповідник.

Цікаво! Мовознавці називають молодіжний сленг соціолектом – тобто мовленнєвою особливістю, характерною для певної групи – людей у віці 12-22 років. Цікаво, що молодіжний сленг виник із протиставлення себе не стільки старшому поколінню, скільки офіційній системі.

"Паті" – це запозичення з англійського "party", найбільш влучним перекладом якого є слово "вечірка". Ним позначають зібрання, переважно молоді, для цікавого проведення часу з музикою, танцями та частуванням.

А уже до "вечірки", можемо підібрати ряд синонімів на різний смак. Портал "Горох" пропонує вам наступні варіанти, як літературні, так і розмовні:

балух

ве́чір

ви́пивка

випива́чка з алкогольними напоями.

гости́на

гоцки

гу́льбище

гу́льки

гу́ля́нка

гу́лі

гульба́

гульня́

забава

п'я́нка з надмірним уживанням міцних напоїв.

пия́ти́ка

погуля́ння

А ще традиційно в українців побутували наступні позначення зібрань для молоді:

Вечі́рки восени та взимку - вечірні зібрання сільської молоді, де поряд із розвагами в будні виконується ручна робота Вечори́на (діалектичне) дівич-вечір; вечорниці. Вечорни́ці в українському селі восени та взимку – вечірні зібрання молоді, на яких у будні дні поряд із розвагами виконувалась і певна робота, а в святкові – влаштовувались гуляння. До́світки зібрання сільської молоді, організовані для спільної праці і розваг в осінній та зимовий час.

Можна і не обмежуватися словом "паті", правда ж?

"Паті" теж бувають різні

Сьогодні це слово широко використовують у рекламних слоганах, для організації свята чи як власну назву.

Можемо зустріти рекламу сету суші під назвою – "Паті".

Ну а дитячі анімовані чи тематичні "паті" до Дня народження уже всім відомі і дуже популярні.

І чи не найочікуваніші – це сюрпризи на "гендер паті", коли батьки дізнаються стать своєї ще ненародженої дитини.

Популярні і різноманітні "гендер паті" / Фото для привернення уваги