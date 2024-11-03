Англіцизми міцно просочилися у нашу мову та сформували молодіжний сленг, який надає їхньому спілкуванню фльор розкутості та невимушеності. Сьогодні на Освіта 24 з'ясуємо значення слова "паті".
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З'ясуймо, що таке "паті"
Сленгові вислови набувають широкої популярності і поширюються по всьому світу. А перед наближенням вихідних чи свят ми чуємо слово "паті", – що воно таке? І чи має це слово влучний український відповідник.
Цікаво! Мовознавці називають молодіжний сленг соціолектом – тобто мовленнєвою особливістю, характерною для певної групи – людей у віці 12-22 років. Цікаво, що молодіжний сленг виник із протиставлення себе не стільки старшому поколінню, скільки офіційній системі.
"Паті" – це запозичення з англійського "party", найбільш влучним перекладом якого є слово "вечірка". Ним позначають зібрання, переважно молоді, для цікавого проведення часу з музикою, танцями та частуванням.
А уже до "вечірки", можемо підібрати ряд синонімів на різний смак. Портал "Горох" пропонує вам наступні варіанти, як літературні, так і розмовні:
- балух
- ве́чір
- ви́пивка
- випива́чка з алкогольними напоями.
- гости́на
- гоцки
- гу́льбище
- гу́льки
- гу́ля́нка
- гу́лі
- гульба́
- гульня́
- забава
- п'я́нка з надмірним уживанням міцних напоїв.
- пия́ти́ка
- погуля́ння
А ще традиційно в українців побутували наступні позначення зібрань для молоді:
- Вечі́рки восени та взимку - вечірні зібрання сільської молоді, де поряд із розвагами в будні виконується ручна робота
- Вечори́на (діалектичне) дівич-вечір; вечорниці.
- Вечорни́ці в українському селі восени та взимку – вечірні зібрання молоді, на яких у будні дні поряд із розвагами виконувалась і певна робота, а в святкові – влаштовувались гуляння.
- До́світки зібрання сільської молоді, організовані для спільної праці і розваг в осінній та зимовий час.
Можна і не обмежуватися словом "паті", правда ж?
"Паті" теж бувають різні
Сьогодні це слово широко використовують у рекламних слоганах, для організації свята чи як власну назву.
Можемо зустріти рекламу сету суші під назвою – "Паті".
Ну а дитячі анімовані чи тематичні "паті" до Дня народження уже всім відомі і дуже популярні.
І чи не найочікуваніші – це сюрпризи на "гендер паті", коли батьки дізнаються стать своєї ще ненародженої дитини.
Популярні і різноманітні "гендер паті" / Фото для привернення уваги