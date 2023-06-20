Часть учителей в Украине будет выходить на пенсию позже

В Украине оптимизируют и упростят несколько видов соцвыплат. При этом изменения претерпели и требования к стажу для педагогов при выходе на пенсию.

Данные содержит Закон Украины "О пенсионном обеспечении" Так, учителя в Украине имеют право выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста – за выслугой лет.

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Учителя будут выходить на пенсию позже

Педагоги могут получить пенсию с 55 лет, но только при наличии определенной продолжительности специального стажа.

Тем не менее, такую возможность имеют не все. Только те лица, которые к 55 годам уже накопили необходимую продолжительность специального стажа. С 1 апреля 2023 года это требование по стажу увеличили на полгода: с 29 лет до 29,5 лет.

Заметим, это не последнее повышение требований к стажу учителей. Еще раз его продлят на полгода с 1 апреля 2024 года.

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