Точно не "перчатки": что носят украинцы зимой, чтобы не мерзнуть в руки

Некоторые бытовые вещи или предметы одежды украинцы ошибочно называют суржиковыми или калькированными словами. Впрочем, у нас есть свои обозначения.

Есть ли в украинском языке слово "перчатки", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Смотрите также Четверг или четверг: в украинском языке есть несколько случаев, когда мы оставляем букву "г"

Как на украинском называются "перчатки"?

В холодное время года так хочется согреть руки и одеть "перчатки". Именно таким термином ошибочно обозначают изделие для рук, даже не зная, что это россиянизм.

"Перчатки" – это русское слово, которое происходит от старославянского перст ("палец"). В украинском языке оно не считается литературной нормой. У словарях "перчатки" обозначают как суржик, то есть слово, попавшее в речь под влиянием русского.

Под "перчатками" подразумеваем – изделие из тонкой ткани, кожи, хлопковых нитей с отделениями для всех пальцев, который надевают на руки.

Украинский язык имеет собственное слово для обозначения этого предмета – "рукавички". За основу происхождения слова взяли слово – "рука". Именно оно является нормативным и закрепленным в словарях и рекомендованным для использования в официальных текстах, образовательных материалах или культурных выступлениях.

Существует и другое слово – "пальчатки", которое служит синонимом к "рукавичкам". Здесь уже сразу понятно, происхождение слова – от "пальцы".

Женские кружевные перчатки / Pinterest

В Средние века и Новое время перчатки были не только защитой от холода, но и символом чести: рыцарь, бросая перчатку, вызывал соперника на поединок. Поэтому существуют известные выражения – "бросить перчатку" и "поднять перчатку" – как вызов на дуэль и принятие вызова. Ранее получить пощечину перчатками считался унижением чести.

Еще в начале ХХ века перчатки считались обязательным элементом женского гардероба. А потому их многообразие, отделки и материалы изготовления поражают – от тончайшей кожи, ценных тканей до тонкого кружева. Они подбирались к другим элементам одежды, их носили не только на улице, но и в помещении, на торжествах и не снимали.

Впрочем, это слово может выдаваться и уменьшительно ласкательной формой другого – рукавицы. Однако, в украинском языке это два разных понятия.

Что такое "рукавица"?

Это – изделие из плотной теплой ткани, кожи, шерстяных нитей, меха и прочее с отделением для большого пальца, который надевают на кисть в холод или для работы.

Как объясняет Александр Авраменко, главная разница между "рукавицами" и "рукавичками" – количество отделений для пальцев. В "рукавичках" их 5, а в варежке – отдельный для большого пальца и общий для остальных четырех.

Именно словом "варежки", мы переведем русскоязычное – "варежки". Но заметьте, что на украинском "варежкою" называют другой девайс, кухонный – черпак или половник.

Это – рукавицы / Freepik

Поэтому, если речь идет о рабочих или боксерских, то это – рукавицы, а вот медицинские, хозяйственные, зимние и другие изделия с "пальчиками" – это рукавички.

Запомните, в украинском литературном языке слова "перчатки" нет. Единственное правильное слово – "рукавички". Использование русизмов обедняет наш язык, тогда как аутентичные слова сохраняют его красоту и силу.

А если вам интересно и в дальнейшем совершенствовать свой украинский, то 24 Канал писал ранее о других названия зимней одежды на украинском языке.