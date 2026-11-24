Перейдет ли КНУ Шевченко на трехлетний бакалавриат: ректор выступил с заявлением
В Украине продолжается подготовка к переходу на трехлетнее обучение по программе бакалавриата в вузах. Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копийка рассказал, как обстоят дела в его вузе.
Он подчеркивает, что важно разработать правильную стратегию, чтобы не пострадало качество университетского образования. Об этом Копейка сказал в интервью Интерфакс-Украина.
Что говорит Копейка о трехлетнем бакалавриате в КНУ?
Ректор КНУ говорит: если такое решение будет принято, вуз перейдет на новую модель.
Но я очень хотел бы, чтобы в диалоге с министерством и профильными комитетами Верховной Рады мы выработали правильную стратегию перехода и взвешенно подошли к этому процессу – без потерь. Ведь, проводя любой эксперимент, особенно такой масштабный, в рамках всего государства, необходимо иметь четкие расчеты всех преимуществ и рисков, чтобы в результате не пострадало качество университетского образования,
– считает он.
И добавил, что уровень подготовки выпускников средних школ по естественным наукам сегодня такой, что преподаватели в течение первого года обучения вынуждены де-факто подтягивать первокурсников до уровня требований университетской программы первого курса. Поэтому на естественных специальностях вузов будет де-факто только два года полноценного бакалавриата.
Что говорит ректор КНУ об изменении программы?
Копейка при этом отметил, что возникает вопрос, как сократить перечень дисциплин в образовательных программах на четверть, не превратив классическое образование в вузах в специализированное профтехобразование.
Если химикам скажут, что вместо четырех лет бакалавриат продлится три года, что они будут делать? Очевидно, первыми под сокращение попадут логика, философия и другие общеуниверситетские дисциплины. А что делать с дисциплиной "Национальное сопротивление"? Можем ли мы ее исключить? Нет,
– подчеркивает Копейка.
И добавляет, что закон "О высшем образовании" четко регламентирует объем учебной нагрузки, в частности количество часов, которые должны быть предусмотрены в образовательных программах, а также минимальный объем самостоятельной работы студента на бакалавриате.
Поэтому он ожидает, что МОН разработает четкие инструкции о том, как вузы должны переходить на трехлетний бакалавриат, сохраняя качество образования.
Что известно о трехлетней системе бакалавриата
- Министерство образования и науки Украины начало подготовку к в трехлетнего обучения по программе бакалавриата в вузах.
- Внедрение трехлетнего бакалавриата предусматривает два этапа. Экспериментальный – 2029 год.
- Трехлетний бакалавриат станет доступен для выпускников пилотных учебных заведений – первых академических лицеев профильного среднего образования. То есть тех, кто в сентябре 2026 года выберет трехлетнее профильное среднее образование.
- Постоянный этап – с 2030 года. Модель трехлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры. Будут исключения.
- Напомним, что с 2027 года в Украине полноценно стартует реформа старшей школы. Она предусматривает 12 лет обучения для учащихся.