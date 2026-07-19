Не всегда "я считаю" означает "я рахую": почему не стоит так выражать собственное мнение

Наверное, каждый хотя бы раз слышал фразу "Я рахую, що…". Для многих она стала привычной, однако именно вокруг этого выражения уже много лет ведутся языковые дискуссии.

Почему русское выражение "я считаю" не относится к собственному мнению и в каких случаях оно переводится дословно – рассказываем со ссылкой на филолога Светлану Чернышову.

Не "рахувати", а "вважати": когда эти слова нельзя путать

Это выражение, как ни прискорбно, является одной из самых распространенных ошибок, которую допускают не только в разговорной речи, но и в публичном пространстве.

"Я считаю, что это неправильно", "Считаю, что он прав", "Как ты считаешь?" – такие выражения можно услышать довольно часто. Однако они не соответствуют нормам украинского литературного языка.

Лингвисты подчеркивают: глагол "рахувати" в украинском языке прежде всего означает считать, определять количество, вести учет, производить вычисления. Например:

"рахувати гроші";

"рахувати до десяти";

"рахувати витрати";

"рахувати дні".

Почему же так часто говорят "я рахую"? Лингвисты объясняют это влиянием русского языка, где глагол "считать" – многозначный. В частности, он имеет два значения: "лічити" и "вважати". В украинском языке эти значения разграничены разными словами.

Когда речь идет о собственном суждении, мнении, убеждении или оценке, по норме следует употреблять глагол "вважати".

"Я вважаю , що це правильне рішення."

, що це правильне рішення." "Вона вважає , що потрібно зачекати."

, що потрібно зачекати." "Як ти вважаєш ?"

?" "Багато науковців вважають, що..."

Именно такую норму приводят современные словари украинского языка. Глагол "вважати" означает иметь определенное мнение о ком-то или чем-то, оценивать, признавать.

Кроме того, у нас есть еще ряд синонимов, которые помогут выразиться еще ярче:

гадаю,

міркую,

думаю,

мислю,

переконаний,

впевнений.

Как заменить "считаю": смотрите видео

В то же время в словарях можно найти значение глагола "рахувати" – "уважать, считать". Это историческое значение существовало в украинском языке и встречается в классической литературе.

А лингвист советует, как перевести предложение без калькирования, где используется слово "считать":

Считать возможним – Визнати можливим.

Считать своим долгом – Вважати своїм обов'язком.

Я к вам на счет лечения – Я до вас щодо лікування.

Это не в счет – Це не береться до уваги.

Жить за чужой счет – Жити чужим коштом.

В конечном счете – Зрештою, врешті-решт.

Поэтому вместо выражений "Я рахую, що...", "Як ти рахуєш?" лучше сказать: "Я вважаю, що...", "Як ти гадаєш?". Такое употребление слов является более точным и богатым.