30 октября, 11:21
Во Львове построили школу с помощью 3D-печати: как она выглядит

Мария Волошин
  • Во Львове построили первую в Украине школу по технологии 3D-печати.
  • Ее планируют открыть до конца 2025 года.
  • В ней смогут учиться 100 первоклассников.

Во Львове построили первую по технологии 3D-печати школу в Украине. В классах работы завершили, устанавливают мебель.

Вокруг школы обустраивают территорию. Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач, отмечает 24 Канал.

Когда школа откроет двери?

Учебное заведение расположено на улице Варшавской. В нем еще должны обустроить террасу, пандус и установить площадки с батутами.

Фактически с сегодняшнего дня начинаем обратный отсчет до заезда первоклашек в свои классы. Уверен, им понравится, потому что мне уже очень даже. Мебель, парты, шкафы, освещение, вид из панорамного окна – очень по-современному стильно и одновременно комфортно. То же самое можно говорить и об учительской. Уверен, учителя оценят,
– считает Зубач.

Школу планируют открыть до конца 2025 года. Она будет иметь один этаж. Там смогут разместиться 100 первоклассников.

Работы выполняют за средства благотворителей.

