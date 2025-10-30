У Львові збудували школу з допомогою 3D-друку: який вона має вигляд

У Львові збудували першу за технологією 3D-друку школу в Україні. У класах роботи завершили, встановлюють меблі.

Навколо школи облаштовують територію. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, зазначає 24 Канал.

Коли школа відчинить двері?

Заклад освіти розташований на вулиці Варшавській. У ньому ще мають облаштувати терасу, пандус та встановити майданчики з батутами.

Фактично від сьогодні починаємо зворотний відлік до заїзду першачків у свої класи. Упевнений, їм сподобається, бо мені вже дуже навіть. Меблі, парти, шафи, освітлення, вигляд з панорамного вікна – дуже по-сучасному стильно і водночас комфортно. Те саме можна казати і про учительську. Впевнений, вчителі оцінять,

– вважає Зубач.

Школу планують відкрити до кінця 2025 року. Вона матиме один поверх. Там зможуть розміститися 100 першокласників.

Роботи виконують за кошти благодійників.

