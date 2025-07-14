Не только "перший млинець – нанівець": как еще сказать по-украински "первый блин комом"

Немало фразеологизмов со временем меняет свое значение, а при переводе вообще имеет другое происхождение. И это удивляет больше всего.

Какое значение и происхождение выражения "первый блин комом" и о его украинских аналогах рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @repetytorka.anna.

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Что означает "первый блин комом" и откуда взялось?

Фразеологизм "первый блин комом" давно стал крылатым выражением, который используют, чтобы снисходительно отнестись к неудаче на старте или объяснить, что первая попытка не всегда будет удачной.

Вислово очень известное и распространенное, но оно – русское. И этому есть два объяснения:

в украинском языке нет слова блин, а есть "млинець"; происхождение выражения не связано с кулинарными ляпами.

Существует несколько версий происхождения. Та что первой приходит на ум – это кулинарная – неудачное тесто или попытка жарки, где оно взялось комом. То есть "ком" – это комок теста.

Вторая версия, более древняя, что так называли медведя: Кам или Кому, это – медведь. До распространения христианства все ведические народы праздновали день, посвященный Великому Каму. Это праздник весны, когда он просыпается после зимней спячки и выходит из берлоги. Для того чтобы его задобрить, для него несли блины.

Первые блины пекли как жертву духам, и предназначались они не для еды, а для ритуала – их готовили и оставляли "Кому" или "на Кома" или "для Кома". Поэтому они могли быть неидеальными, потому что назначение было символическим. Отсюда пришла поговорка "первый блин Каму", но со временем она изменила звучание и приобрела другой смысл.

Более того, древние племена, которые проживали на территории Скандинавии, тоже называли медведя Большой Кам. В корейском языке медведя до сих пор называют "кому". С тунгусского языка "кам" переводится как "шаман" или "дух", а у айнов считается, что под шкурой медведя скрывается охотник.

Позже значение трансформировалось: первый блин часто получается неровным из-за неверно подогретой сковородки, и это стало метафорой того, что попытка №1 не всегда бывает удачной.

Какие украинские соответствия выражения?

Интересно, что среди украинских названий медведя, которые встречаются в словарях, слова "кам/ком" мы не находим, поэтому выражение для нас чужое.

Однако, ситуация с неудачной первой попыткой знакома всем и издавна, но ассоциации у украинцев совсем другие. Вот вам несколько соответствий, которыми можно заменить "первого блина" и означает, что первая попытка не идеальна, зато потом лучше:

Перший млинець – нанівець,

Перший бублик гливкий (тобто – недопечений),

Перша перепічка крива, а друга пряма.

Перша риба не ловиться,

Перша чарка колом.

А еще есть и хозяйственные, хоть и не очень гуманные:

Перші коти – за плоти,

Перші щенята за плоти викидають.

Возможно объяснение происхождения обосновано тем, что молодому животному лучше набраться силы и первый приплод не всегда здоровый.

Украинские соответствия высказывания: смотрите видео

И конечно, о приобретении мастерства, можем найти такие высказывания:

Спершу лыпить – потым розлыпить – мастерство приходит со временем.

– мастерство приходит со временем. Не святі горшки ліплять – каждый может научиться – даже если с первого раза не получается.

Какое бы вы не выбрали высказывание, не следует бояться первой неудачи и перестать совершенствовать свои умения. А еще – учится никогда не поздно и современный мир дает множество возможностей. Знайте, понимайте и пользуйтесь фразеологизмами, но – украинскими.