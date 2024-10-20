Как правильно назвать любимца – "собака" или "пес": вот объяснение

Как часто у вас возникают сомнения о правильном употреблении слова? А в украинском языке таких вызовов немало. Например, слова "пес" и "собака" – давайте разбираться, как сказать правильно.

Стремимся совершенствовать свой украинский и расширять словарные горизонты. В украинском языке немало слов, которые могут вносить путаницу с их правильным использованием. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" выясним происхождение и обстоятельства употребления слов "собака" и "пес", пишет Освіта 24.

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Так как скажем "пес" или "собака"

Ежедневно на улице мы видим людей с собаками или бродячих собак, а всегда ли правильно можем назвать это животное – "собака" или все же "пес"?

Для начала выясним происхождение слов. Языковеды считают, что слово "собака" происходит из восточных иранских языков, а "пес" – от латинского "скот".

Хотя можно встретить и версию, что "пес" происходит от праславянских слов – "пятнистый" или "рябой" (в русском языке "пёстрый").

И одно, и другое слова имеет несколько значений.

Слово "собака" в науке обозначает род млекопитающих семейства псовых (Canis) и объединяет животных с такими признаками – звери с хорошо развитыми длинными конечностями, приспособленными к быстрому бегу (когти не втягиваются). Они преследуют добычу, часто образуют семьи и стаи. Это 13 родов и 38 видов – это волки, шакалы, лисы и еноты, также домашняя собака. Это одно из самых первых животных, которое приручил человек.

Важно! Слово "собака" в украинском языке мужского рода. Ваша собака – очень злая.

"Пес" в науке обозначает семейство псовых Canidae. А также используется для обозначения самца собаки.

Собака – это общее название домашнего животного, которое не указывает на пол. Это слово может использоваться для обозначения как самца, так и самки.

Поэтому, когда мы говорим "у меня есть собака", то просто обозначаем домашнего любимца без пола, а когда "у меня есть пес", – то уже понятно, что это самец.

Слова "пес" и "сука" появились несколько позже, и пользуемся мы ими только в разговорной речи, или в терминологии (зоология). Сука – самка домашней собаки.

Поэтому для обозначения животного можем пользоваться обоими словами – и "собака", и "пес".

Собаки – верные домашние любимцы / иллюстративное фото

И не только научное значение

Обидно, но слова "собака", "пес" и "сука" в славянских языках приобрели и бранное значение. И часто используется в литературе и народном творчестве.

О том, что образ собаки в украинском языке приобретает преимущественно негативное вторичное осмысление, свидетельствуют такие языковые факты:

общеупотребительные сравнения: голодный как собака, злой (злой) как собака, замерзнуть как собака. В этих приведенных сравнениях можно выделить систему интенсивности признака или действия: с собаками не поймать – "трудно поймать кого-то"; ни за собаку пропасть / погибнуть – "даром погибнуть"; хоть на хвост лей собаке – "очень невкусный", нужен как собаке печеный лук / второй хвост / пятая нога – "совсем не нужен"; не лай как собака / чего лаешь как собака – "не кричи / почему кричишь". фразеологические единства с компонентом собака в нехорошем значении: собачья жизнь, собачья смерть, собачий холод.

Понимание значений и различий этих слов является ключевым моментом для правильного использования и обогащения культуры речи.