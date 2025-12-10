Пес или все же – собака: как правильно называть вашего любимца

Многие люди имеют домашнего любимца собаку. Но можно ли называть его – пес? Многие сомневаются, а потому мы объясняем.

Какое слово считается правильным в украинском языке – собака или пес, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Гороха".

То "собака" или "пес" – как правильно говорить?

Украинский язык имеет богатый словарный запас, и часто мы колеблемся, какое слово употреблять. Так и в случае с названием верного друга человека, это – собака или пес?

Как объясняет нам "Словарь.UA", "собака" – это домашнее животное семейства собачьих, которое используют для охраны, охоты, как друга и любимца и прочее. А для слова "пес", объяснение – то же, что "собака".

Оба варианта правильные, но имеют разные оттенки значения и стилистики.

Предполагают, что оба слова имеют праславянское происхождение. Впрочем, историк Александр Алферов отметил, что слово "собака" попало к славянам от скифов.

Интересно! Историки считают, что собака – это первое животное, которое одомашнили люди. А ее предком является волк. У некоторых народов собака считается священным животным, например у ацтеков. Сегодня существует 703 породы собак.

Что касается использования, то "собака" используется как общее название вида (Canis familiaris). Это нейтральное слово, которое охватывает и самцов, и самок. И именно им мы пользуемся, когда рассказываем о породах – породах собак.

А вот "пес" может употребляться

и в значении "собака"

и в значении обозначения пола – самца собаки.

В бытовой речи мы часто говорим "пес", особенно когда речь идет о конкретном любимце или образе: "мой пес Барсик". Считается, что это слово народное.

Слово "пес" может употребляться и в негативной коннотации – как ругательство, чтобы отнестись с презрением к человеку или описать его характер, настроение или поступок – "злой как пес". А еще так говорят о человеке, кто выполняет чью-то волю, прислуживает кому-либо. Поэтому в литературе "пес" имеет более эмоциональную окраску, тогда как "собака" звучит нейтрально.

В украинском языке немало фразеологизмов, где употребляются оба слова, и они не всегда взаимозаменяемы, например – "піти / зійти на пси" (загубить себя, упасть) или "продати псові очі" (обесценить что-то или продать за бесценок). Здесь в народной культуре "пес" символизирует что-то второстепенное, ненужное, обесцененное или пропащее. И место, где раньше удерживали охотничьих собак, называют – псарня.

А вот со словом "собака" много и хороших, и с негативным подтекстом выражений:

вот где собака зарыта,

как собаке пятая нога (второй хвост),

собачья жизнь,

верный, как собака,

меня каждая собака здесь знает,

врёшь, как собака,

как собаке муху съесть.

И таких выражений еще немало, их активно, для образности и эмоциональности, используют в литературе и публичных выступлениях.

Хотя оба слова правильные, но понимая значение обоих слов мы можем вкладывать в него смысл. Выбор слова зависит от контекста: говорим ли мы о виде в целом, или о конкретном любимце, или во второстепенном значении.

И конечно, украинцы не обходятся без синонимов, сказав которые, сразу понятно о каком животном идет речь:

бровко,

сірко,

барбос,

гавкун

цуцик,

псина.

Хотя часть из них можно использовать и как собственное название (кличку) для животного.

В украинском языке не все так однозначно, но интересно! Говорите на украинском!