3 слова, в правописании которых чаще всего ошибаются: проверьте себя

Даже одна, не та, буква в слове делает ошибку и портит нашу речь. И случается, что эту ошибку мы даже не замечаем.

В каких распространенных и ежедневных словах чаще всего допускаются ошибки, рассказываем со ссылкой на языковеда Марию Словолюб.

В каких словах допускаются ошибки?

Современный украинский язык активно развивается, очищается от иноязычных наслоений и все увереннее звучит в публичном пространстве.

Однако даже люди, которые ежедневно общаются на украинском, нередко допускают одинаковые ошибки. Чаще всего они возникают под влиянием русского языка или из-за неправильного ощущения словообразовательных моделей.

Парадоксально, но именно из-за привычности этих форм мы перестаем замечать погрешности. Ошибка кажется незначительной, "почти правильной", и поэтому закрепляется в речи.

В то же время языковеды постоянно подчеркивают: украинский язык имеет собственные правила правописания, фонетику и словообразование, которые не стоит игнорировать.

Языковед и филолог Мария Словолюб приводит подборку слов, в которых чаще всего допускаются ошибки, даже в публичном пространстве:

не підсказка (підсказувати) – а підказка (підказати);

– а (підказати); не зворотній – а зворотний (зворотний зв'язок);

– а (зворотний зв'язок); не природній – а природний;

– а не допобачення – лише окремо "До побачення!".

Самые частые ошибки: смотрите видео

Украинское слово "підказка" образовано от глагола казати с приставкой під-. В нашем языке нет необходимости добавлять согласный "с", поскольку словообразовательная модель другая. Поэтому форма "підсказка" является следствием прямого переноса чужой конструкции.

Слова "зворотній" и "природній" – прилагательные твердой группы имеют окончание -ный, как и "шляхетний" и "творчий", которые тоже иногда пишут с "и".

До свидания! – это устойчивое словосочетание, которое состоит из предлога "до" и существительного "свидание". По правилам украинского правописания предлоги с существительными пишутся отдельно. Поэтому форма ""до свидания" противоречит правилам орфографии.

Это конструкция украиноязычных приветствий и прощаний, которых в украинском языке немало. Но, как в случае "Добрий день! = Добридень! ", прощание "До свидания" не трансформируется.

Кальки из других языков не всегда соответствуют украинским нормам и их следует избегать зная правила.