У яких поширених і щоденних словах найчастіше припускаються помилки, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Марію Словолюб.

Дивіться також "Бажаю здоров’я" чи "зичу здоров’я": як правильно вітатись

У яких словах припускаються помилки?

Сучасна українська мова активно розвивається, очищується від чужомовних нашарувань і дедалі впевненіше звучить у публічному просторі.

Проте навіть люди, які щодня спілкуються українською, нерідко припускаються однакових помилок. Найчастіше вони виникають під впливом російської мови або через неправильне відчуття словотворчих моделей.

Парадоксально, але саме через звичність цих форм ми перестаємо помічати похибки. Помилка здається незначною, "майже правильною", і тому закріплюється в мовленні.

Водночас мовознавці постійно наголошують: українська мова має власні правила правопису, фонетику й словотвір, які не варто ігнорувати.

Мовознавиця та філологиня Марія Словолюб наводить добірку слів, у яких найчастіше припускаються помилки, навіть у публічному просторі:

не підсказка (підсказувати) – а підказка (підказати);

– а (підказати); не зворотній – а зворотний (зворотний зв'язок);

– а (зворотний зв'язок); не природній – а природний;

– а не допобачення – лише окремо "До побачення!".

Найчастіші помилки: дивіться відео

Українське слово "підказка" утворене від дієслова казати з префіксом під-. У нашій мові немає потреби додавати приголосний с, оскільки словотвірна модель інша. Тому форма підсказка є наслідком прямого перенесення чужої конструкції.

Слова "зворотний" та "природний" – прикметники твердої групи мають закінчення -ний, як і "шляхетний" та "творчий", які теж подекуди пишуть з "і".

До побачення! – це стійке словосполучення, яке складається з прийменника "до" та іменника "побачення". За правилами українського правопису прийменники з іменниками пишуться окремо. Тому форма "допобачення" суперечить нормам орфографії.

Це конструкція україномовних вітань і прощань, яких в українській мові чимало. Але, як у випадку "Добрий день! = Добридень! ", прощання "До побачення" не трансформується.

Кальки з інших мов не завжди відповідають українським нормам і їх варто уникати знаючи правила.