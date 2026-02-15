Яке слово краще вживати при побажаннях – "бажаю" чи "зичу", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

"Бажаю здоров’я" чи "зичу здоров’я" – як правильно?

З чим у вас асоціюється фраза – "бажаю здоров'я"?

Для багатьох представників конкретної професії, а саме військових – це усталена форма вітання – "Бажаю здоров'я, пане майоре!"

А для інших – це частина побажань, які ми кажемо комусь, коли вітаємо зі святом. Та чи є слова "бажаю" і "зичу" взаємозамінними?

Подібні сумніви викликають і зі словами "вітаю" та "поздоровляю", про них 24 Канал писав раніше.

У сучасній українській мові існує кілька формул побажання здоров’я, і кожна має свій відтінок, серед них – бажаю та зичу.

"Бажаю здоров’я" Це усталена й нейтральна формула, яка відповідає літературній нормі. Вона доречна у щоденному спілкуванні, офіційних виступах, привітаннях.. Словники фіксують її як сучасний стандарт.

Слово "бажати" означає прагнути чогось, хотіти, мати бажання, а ще висловлювати побажання у привітаннях.

"Зичу здоров’я". Слово "зичити" означає "щиро бажати", "дарувати на словах", висловлювати побажання чого-небудь. Уживання цього вислову має архаїчний відтінок, він звучить урочисто й поетично. У фольклорі та старих текстах "зичити" часто трапляється як формула доброзичливості. Сьогодні його можна використати для стилістичного забарвлення – у тостах, поезії, народних піснях.

Ресурс "Словопедія" зрівнює ці слова "зичу = бажаю" у значенні "висловлювати побажання" – "Щиро бажаю (зичу) вам успіху!".

Тільки "бажати" передає зміст "хотіти, прагнути" – "Один у другого питаєм... Нащо живем? Чого бажаєм?" (Тарас Шевченко).

А змінена форма "Будьте здорові" / "Будь здоров" теж форма побажання. За Словником української мови (СУМ), це радше формула прощання, ніж реакція на чхання, то згодом вона набула й іншого змісту.

Обидві форми – правильні, але мають різні стилістичні відтінки. "Бажаю здоров’я" – сучасна норма, а "зичу здоров’я" – поетична архаїка, яка додає щирості й урочистості.