"Пишите письма мелким почерком": откуда взялось это выражение и как сказать метко по-украински

Крылатые выражения нередко рождаются там, где их совсем не ожидаешь – в песнях, кино, спектаклях. Со временем отдельная строка отрывается от произведения, приобретает новое значение и начинает жить собственной жизнью, но не имеет дословного перевода.

"Пишите письма мелким почерком" – известная советская песенная фраза, которую и сегодня можно услышать в речи. Но как естественно передать ее на украинском языке, рассказываем со ссылкой на Ukrainian Language.

Откуда взялась фраза "пишите письма мелким почерком"?

Есть выражения, которые давно оторвались от своих первоисточников. Мы можем даже не помнить, из какого фильма или песни они пришли, но продолжаем их употреблять. Именно так произошло с фразой "пишите письма мелким почерком" – она вышла за пределы песни и превратилась в шутливую формулу прощания.

Если вы даже слышали эту фразу, то, скорее всего, не в полной версии. Эта фраза – строчка из песни "Кеды" 1969 года, написанной для советского фильма "Возьмите нас с собой, туристы":

"По всей земле пройти мне в кедах хочется

Увидеть лично то, что, то, что вдалеке,

А ты пиши мне письма мелким почерком

Поскольку места мало в рюкзаке".

Исполнителем песни был Лев Барашков, а авторами – Александр Флярковский (композитор) и Леонид Дербеневь (автор слов).

В песне речь идет о путешественнике, который отправляется в путь. Он в шутку просит возлюбленную писать ему письма "мелким почерком", потому что в рюкзаке мало места. То есть изначально эта фраза имела вполне буквальный и даже романтический смысл – человек отправляется в далекое путешествие и просит не забывать о нем.

Со временем длинная фраза сократилась до "пишите письма мелким почерком". А еще позже ее стали использовать в шутку уже совсем в другой ситуации – когда заканчивают разговор, прощаются или намекают: "Ну все, я пошел".

Интересно, что сам автор текста песни Леонид Дербеневь услышал эту фразу в быту. По его воспоминаниям, она возникла как шутливое напутствие человеку, уезжавшему в командировку, а впоследствии стала основой припева песни.

А как сказать по-украински?

Можно ли перевести "пишите письма мелким почерком" буквально? Можно. Но будет ли это на украинском языке так же остроумно? Здесь начинается самое интересное – ведь в украинском языке есть свои колоритные способы попрощаться.

Здесь есть интересный момент. Дословный перевод здесь не подходит.

Если речь идет именно о значении "все, я ухожу", "на этом закончим", "до свидания", у украинского языка есть очень колоритный эквивалент – "цілуйте тата в коліщата". Такой вариант приводит, в частности, языковед Александр Авраменко.

Ну, все, справи закінчили – цілуйте тата в коліщата!

Это не буквальный перевод. И именно в этом его прелесть: украинский эквивалент создает собственный образ и собственный юмор, а не просто копирует русскую конструкцию.

Интересно, что лингвисты точно не могут объяснить происхождение этого выражения – почему-то "папу" нужно целовать в "колеса".

Здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на слово "коліщата". Слово "коліщата" связано со словом "коліща" – небольшое колесо. А "коліщатко" является уменьшительной формой от "коліща". То есть буквально мы имеем образ "небольших колес".

Есть предположение, что, возможно, имелись в виду кольцо на руке отца или круговая вышивка на рукаве рубашки. Раньше из уважения к родителям было принято на прощание целовать руку или кольцо. Впрочем, придумывать конкретную историю происхождения этого выражения как достоверный факт не стоит.

Это важный нюанс – выражение носит шутливый, абсурдный характер. Именно неожиданное сочетание слов и создает комический эффект и колорит.

Но для украинской речи важно не механически переносить чужие готовые формулы, а искать собственные, естественные и не менее остроумные украинские эквиваленты. Иногда они даже интереснее оригинала.

"Щасливо залишатися".

"Бувайте, та не забувайте".

"Прощавайте, не поминайте лихом".

"На цьому слові бавайте здорові".

"Пора й честь знати".

Как фраза из песни превращается в фразеологизм?

Это очень интересный языковой процесс. Цитата перестает восприниматься как часть произведения и начинает функционировать самостоятельно.

Человеку уже не обязательно знать песню или фильм, чтобы понять выражение. "Пишите письма мелким почерком" воспринимается как готовая шутливая формула: мол, разговор закончен, пора прощаться.

Подобных примеров из советских песен и кино немало. Например:

"У природы нет плохой погоды" – выражение о том, что в любой ситуации можно найти что-то хорошее.

"Есть только миг между прошлым и будущим" – афористическая фраза о мимолетности жизни.

"А нам все равно" – формула демонстративного безразличия.

"Нам песня строить и жить помогает" – выражение о объединяющей и поддерживающей силе песни.

"Не думай о секундах свысока" или "Пять минут – это много или мало" – афористическое напоминание о ценности времени.

"Надежда – мой компас земной" " – образ, который легко переносится на любую ситуацию, где речь идет о жизненном ориентире.

" – образ, который легко переносится на любую ситуацию, где речь идет о жизненном ориентире. "Главное, ребята, сердцем не стареть" – популярная строка-пожелание, которую использовали и вне контекста песни.

Эти фразы, а также произведения, с которых они взяты, были известны всем, кто родился и вырос в Советском Союзе. Исследователи фразеологии советской эпохи отдельно рассматривают подобные устойчивые выражения, вошедшие в язык из кинематографа, песен и массовой культуры.