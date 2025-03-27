5 украинских слов, которых вы точно не слышали: удивите себя

В украинском языке более 250 тысяч слов. Конечно, знать и использовать все мы не можем. Но узнавать о них нужно.

О пятерке интересных слов, которых вы не слышали, предлагает узнать 24 Канал, ссылаясь на блог журналиста Павла Мацьопу.

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Какие слова вы точно не слышали

Украинский язык развивался и менялся, под влиянием времени или давлением чужой власти. Но разные словари фиксировали слова, которыми говорили украинцы. И не факт, что они совсем забыты. Но слышали ли их именно вы и сможете ли объяснить значение этих слов?

Мантелепа – человек, который ходит в грязной одежде или имеет неопрятный вид. А еще так называют неуклюжего, который за все спотыкается.

Шпакуватый – человек у которого появилась седина. А еще это клир масти лошадей – серые или пепельные.

Теренкур – дозированные по расстоянию, времени, углом подъема, пешие восхождения. Они используются как метод санитарно-курортного лечения.

Мандреха– бродяга или женщина "легкого" поведения.

Гандж – недостаток, порок, дефект.

Слова, которые вы не знаете: смотрите видео

Эти слова мы можем встретить в литературе:

"Господи, через цю мантелепу зовсім втрачаю голову! "(Андрей Днистровий, Місто уповільненої дії).

"Харон таких гостей уздрівши.., Запінивсь дуже і озливсь: "Відкіль такії се мандрьохи?" (Иван Котляревский, Энеида).

Його сусід-кларнетист, шпакуватий уже циган, граючи, куняв (Иван Коцюбинский).

"Телички були гарного приплоду, а коні хоч трохи худі, проте без ґанджу, видко роботящі." (Юрий Яновский).

Открывайте для себя новые слова украинского языка, как вот другую подборку слов, которые существуют только в украинском языке.

Узнавайте новое и будьте интересным собеседником!