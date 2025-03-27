5 українських слів, яких ви точно не чули: здивуйте себе

В українській мові понад 250 тисяч слів. Звісно, що знати і використовувати усі ми не можемо. Але дізнаватися про них потрібно.

Про п'ятірку цікавих слів, яких ви не чули, пропонує дізнатися 24 Канал, посилаючись на блог журналіста Павла Мацьопу.

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Які слова ви точно не чули

Українська мова розвивалася і змінювалася, під впливом часу чи тиском чужої влади. Але різні словники фіксували слова, якими говорили українці. І не факт, що вони геть забуті. Але чи чули їх саме ви і чи зможете пояснити значення цих слів?

Мантелепа – людина, яка ходить у брудному одязі або має неохайний вигляд. А ще так називають незграбу, який за усе перечіпається.

Шпакуватий – людина у якої з'явилася сивина. А ще це клір масті коней – сірі чи попелясті.

Теренкур – дозовані за відстанню, часом, кутом підйому, піші сходження. Вони використовуються як метод санітарно-курортного лікування.

Мандрьоха – волоцюга чи жінка "легкої" поведінки.

Ґандж – недолік, вада, дефект.

Слова, які ви не знаєте: дивіться відео

Ці слова ми можемо зустріти в літературі:

"Господи, через цю мантелепу зовсім втрачаю голову! "(Андрій Дністровий, Місто уповільненої дії).

"Харон таких гостей уздрівши.., Запінивсь дуже і озливсь: "Відкіль такії се мандрьохи?" (Іван Котляревський, Енеїда).

Його сусід-кларнетист, шпакуватий уже циган, граючи, куняв (Іван Коцюбинський).

"Телички були гарного приплоду, а коні хоч трохи худі, проте без ґанджу, видко роботящі." (Юрій Яновський).

Відкривайте для себе нові слова української мови, як от іншу добірку слів, які існують лише в українській мові.

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