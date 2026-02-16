"Это было принципиальным": министр образования рассказал о плагиате в своей диссертации

Глава МОН Оксен Лисовой прокомментировал историю с плагиатом в своей диссертации. Эта тема "тянется" еще со времени его назначения на должность – около трех лет.

Лисовой даже отказался от ученой степени. Детали министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

Что говорит Лисовой?

Министр заявил, что в свое время была своеобразная академическая культура.

Когда я увидел, что у меня есть хоть что-то, что может так расцениваться – я отказался от степени. На моей диссертации не базировались какие-то важные исследования в дальнейшем, которые имели бы последствия, что у меня что-то там некорректно, и это имеет последствия для исследователей. Потому что это не естественные науки, не медицина и т.д,

– отметил он.

И добавил, что отказался от диссертации, потому что это для него было принципиальным.

Есть Национальное агентство обеспечения качества образования. У них есть функция – проверка на плагиат. Есть процедура. По этой процедуре все обвинения в плагиате проходят, и дальше зависит от того, доказан ли этот факт, или не доказан – принимается решение, лишаются люди степени и так далее,

– добавил министр.

На вопрос: "Была ли ваша работа плагиатом?", министр заявил, что отказался от диссертации. И добавил, что в его работе было совпадение.

Природа этих совпадений, почему они там возникли, какая была культура в то время – это другой вопрос. Я не хочу дискутировать и не хочу судиться по этому поводу. Если есть совпадения – я забрал этот статус. Хотя эта диссертация была для меня важна, потому что тема, которой я занимался, она меня интересовала, она близка мне и я использую те знания, которые я получил в процессе, до сих пор. Потому что это был как раз вопрос социокультурной самоидентификации,

– отметил чиновник.

Что известно об обвинениях Лисового в плагиате?