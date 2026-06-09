Не каждая река имеет "плесо": что означает это красивое слово

Немало слов благодаря своей мелодичности мы знаем только из песен или литературы. Но из повседневного употребления они исчезли и постепенно забылись.

Какое значение у слова "плесо", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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Что такое "плесо"?

Иногда в художественных произведениях или народных песнях встречается слово "плесо". Оно звучит красиво и немного загадочно. Но что оно означает? И действительно ли это просто синоним к слову озеро?

На самом деле "плес" – это широкий, ровный и спокойный участок реки или водоема, где вода течет медленно или почти стоит. Если река сужается, бурлит на порогах или петляет между берегами, то плесо – это место, где она будто передыхает

То есть словари дают такое объяснение, связано с водой:

Относительно широкий, глубокий, со спокойным течением участок русла реки между двумя перекатами, изгибами: "Река течет лениво..., образовала заливы и плесы." (Юрий Яновский)

Свободный от зарослей, спокойный участок, глубже других, в пределах какого-либо водоёма: "Само озеро – тиховодное, покрытое ряской и кувшинками, но с чистым плесом посредине." (Леся Украинка) Широкое водное пространство, водная гладь пруда, озера, водохранилища: "Пруд был большой. Посередине плес чистой воды." (Богдан Лепкий).

Плесо озера Синевир / Мagnific

В речи можно услышать и выражение – речной плес, то есть глубокую и спокойную часть реки, пригодную для купания или рыбалки.

Откуда же взялось это слово? Происходит оно от древнего славянского корня "плес-", связанного с движением и блеском воды – плесь-плесь. Тот же корень есть в словах "плескать", "всплеск", "плескаться".

Интересно, что слово часто имеет поэтическую окраску. Поэтому писатели любят употреблять его вместо обычных "водоем" или "река". Сравним: "На плесе дремала вечерняя заря" – звучит значительно образнее, чем "на поверхности воды".

Но это не единственное название, можно встретить еще варианты:

Можно найти и толкование не связанное с водой – грядка четырехугольной формы

Итак, плес – это не любая вода, а прежде всего спокойная, широкая водная гладь. Слово имеет древние славянские корни и родственное с "плеском" воды. Оно относится к тем красивым украинским словам, которые не только называют предмет или явление, но и сразу рисуют перед глазами целую картину тихой реки, сияющей под солнцем.