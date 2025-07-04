Не наличка и наложенный платеж: как правильно говорить о деньгах на украинском

Поскольку в Украине еще немало суржика, поэтому россиянизмы все остаются в речи. В частности это касается и сферы финансов.

Как на украинском будет звучать наложка, наличка, и еще несколько известных слов связанных финансами, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

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Как по-украински будет налічка и не только

Дело с деньгами мы имеем ежедневно, потому что покупаем или продаем. У кого-то это профессия, а кто-то просто потребитель. Но даже здесь надо знать, как эти слова звучат на украинском.

Поэтому, обратите внимание где вы еще ошибаетесь и употребляете россиянизм:

не деньги – а гроші,

не денежный перевод – а грошовий переказ,

не секономить деньги – а заощадити кошти,

не банковская карта – а банківська картка,

не мелочь – а дріб'язок,

не наличка – а готівка,

не обналичивать – а розготівковувати,

не взять на прокат – а випозичити,

не в рассрочку – на виторг,

не наложенный / наложенный платеж – а післяплата,

не выручка – а выручка,

не получить доход – а отримати дохід,

не расплатился – а розрахувався чи сплатив рахунки,

не открыл счёт в банке – а відкрив рахунок у банку.

Нашли свои ошибки? Часто их не замечаем, когда рассчитываемся в магазине, на рынке или почте, когда забираем посылки. И заметьте, что в украинском языке нет слова "розпаковка", а существует совсем другое слово.

О деньгах на украинском: смотрите видео

Избавляйтесь от калек и россиянизмов и говорите на украинском!