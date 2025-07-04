Не наличка и наложенный платеж: как правильно говорить о деньгах на украинском
- Украинский язык имеет собственные соответствия для финансовых терминов, которые часто заменяются на русинизмы.
- Среди распространенных ошибок: "налічка" вместо "готівка", "деньги" вместо "гроші", "банківская карта" вместо "банківська картка".
Поскольку в Украине еще немало суржика, поэтому россиянизмы все остаются в речи. В частности это касается и сферы финансов.
Как на украинском будет звучать наложка, наличка, и еще несколько известных слов связанных финансами, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.
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Как по-украински будет налічка и не только
Дело с деньгами мы имеем ежедневно, потому что покупаем или продаем. У кого-то это профессия, а кто-то просто потребитель. Но даже здесь надо знать, как эти слова звучат на украинском.
Поэтому, обратите внимание где вы еще ошибаетесь и употребляете россиянизм:
- не деньги – а гроші,
- не денежный перевод – а грошовий переказ,
- не секономить деньги – а заощадити кошти,
- не банковская карта – а банківська картка,
- не мелочь – а дріб'язок,
- не наличка – а готівка,
- не обналичивать – а розготівковувати,
- не взять на прокат – а випозичити,
- не в рассрочку – на виторг,
- не наложенный / наложенный платеж – а післяплата,
- не выручка – а выручка,
- не получить доход – а отримати дохід,
- не расплатился – а розрахувався чи сплатив рахунки,
- не открыл счёт в банке – а відкрив рахунок у банку.
Нашли свои ошибки? Часто их не замечаем, когда рассчитываемся в магазине, на рынке или почте, когда забираем посылки. И заметьте, что в украинском языке нет слова "розпаковка", а существует совсем другое слово.
О деньгах на украинском: смотрите видео
Избавляйтесь от калек и россиянизмов и говорите на украинском!