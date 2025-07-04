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Освіта Саморозвиток Не налічка і наложений платіж: як правильно говорити про гроші українською
4 липня, 16:19
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Не налічка і наложений платіж: як правильно говорити про гроші українською

Олеся Кух
Основні тези
  • Українська мова має власні відповідники для фінансових термінів, які часто замінюються на росіянізми.
  • Серед поширених помилок: "налічка" замість "готівка", "деньги" замість "гроші", "банковская карта" замість "банківська картка".

Оскільки в Україні ще чимало суржику, тому росіянізми все залишаються у мовленні. Зокрема це стосується і сфери фінансів.

Як українською звучатиме наложка, налічка, та ще кілька відомих слів пов'язаних фінансами, розповідає 24 Канал, посилаючись на учительку української мови Світлану Чернишову.

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Як українською буде налічка і не тільки

Справу з грішми ми маємо щодня, тому що купуємо чи продаємо. У когось це професія, а хтось просто споживач. Та навіть тут треба знати, як ці слова звучать українською. 

Тому, зверніть увагу де ви ще помиляєтеся і вживаєте росіянізм:

  • не деньги – а гроші,
  • не дєнежний перевод – а грошовий переказ,
  • не секономить деньги – а заощадити кошти,
  • не банковская карта – а банківська картка,
  • не мєлочь – а дріб'язок,
  • не налічка – а готівка,
  • не обналічівать – а розготівковувати,
  • не взяти на прокат – а випозичити,
  • не у розтрочку – на виплат,
  • не наложений / накладений платєж – а післяплата,
  • не виручка – а виторг,
  • не получить доход – а отримати дохід,
  • не розплатился – а розрахувався чи сплатив рахунки,
  • не открил счьот в банке а відкрив рахунок у банку. 

Знайшли свої помилки? Часто їх не помічаємо, коли розраховуємося у крамниці, на ринку чи пошті, коли забираємо посилки. І зауважте, що в українській мові немає слова "розпаковка", а існує зовсім інше слово.

Про гроші українською: дивіться відео

Позбувайтеся кальок та росіянізмів та говоріть українською!