Не "Я восхищен!": в украинском языке есть десяток слов, которыми можно описать восторг

Как переводится на украинский слово "восхищатся" в рубрике, "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.

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Как переводится слово "восхищатся"

Приятно, что все больше людей выбирают языком общения украинский. Но когда возникают сильные эмоции, не всегда сразу удается объяснить их на украинском, ведь порой не хватает слов.

Поговорим о сильной эмоции "восхищение". Она передает сильное чувство восхищения, радости или глубокого уважения к кому-то или чему-то. Эта эмоция возникает, когда мы наблюдаем исключительное мастерство, красоту, талант или добродетель.

Дословно на украинский язык слово переводится как захоплення, а "восхищатся" – захоплюватися.

Однако, в случае высказывания "Я восхищен!" при переводе стоит обратить внимание на причину эмоции и подобрать более точные синонимы, потому что "Я захоплений!" не всегда уместно.

"Я восхищен!" чем-то (природа, музыка, предмет), то можно сказать:

Я захоплений!

Я замилований!

Я зачудований!

Я зачарований!

Я в захваті!

Я вражений!

Це надзвичайно!

Це навдивовижу!

"Я восхищен!" когда говорим о как хобби, дело, цель:

Я захоплений!

Я запалений!

Я зацікавлений!

Я натхнений!

То есть, вместо "восхищен" сказать:

"Він запалюється новою ідеєю".

"Вона цікавиться музикою".

"Вони натхненні новою справою".

Также можно использовать более эмоциональные выражения, например: "Це просто неймовірно!", "Я просто в шоці!". Выбор конкретного выражения зависит от контекста и уровня эмоций, которые хочется передать.

А вот в случае "Я восхищен!" по отношению к человеку, которому симпатизируют (девушка или парень), можно сказать не только "Я захоплений!":

"я прихильний до дівчини",

"я зачарований дівчиною",

"я в захваті від дівчини",

"я маю почуття до дівчини",

"я сповнився почуттями до дівчини",

"я симпатизую / відчуваю симпатію до дівчини",

"я милуюся / замилований дівчиною".

А ещё словом "захоплення" в русском языке обозначают хобби или любимое дело – "Вишивка – моє захоплення / хобі".

Еще одно значение "захоплення" – завладение силой чего-то – "рейдерське захоплення приміщення", "захоплення території".

Когда говорим об эмоциях, то стоит знать не только дословный перевод одного слова, но и синонимы, чтобы выразительнее и ярче говорить о своих ощущениях. Говорите на украинском красиво и разнообразно!