Победоносные и благозвучные: какие волшебные синонимы имеет слово "перемога"

Два года назад российская орда с разных направлений вторглась на территорию Украины, чтобы ее уничтожить. Но оккупанты не приняли во внимание силы духа украинского народа.

Так, полномасштабная война продолжается уже в течение двух лет, а в целом в новейшей истории мы противостоим российскому агрессору уже около 10 лет. Но никто из украинцев не сомневается: победа – за нами.

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Что означает "перемога"

Образование 24 при этом расскажет вам, что означает это замечательное слово и какие благозвучные и интересные синонимы имеет "перемогу" (укр.) – то есть успех в борьбе за что-либо, полный успех в бою.

Перемога" – это когда ты можешь что-то сделать, но делаешь больше чем можешь.

В украинском языке еще в свое время бытовало слово "побІда". Однако на сегодня оно является устаревшим и нерекомендованным для употребления.

Также не употребляйте суржиковое слово "побєда".

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Какие интересные синонимы имеет "перемога"

А если еще и заглянуть в словари синонимов, то можно в них найти красивые синонимы к слову "перемога". Отдельные, заметим, являются заимствованиями. Все же вы еще можете сказать так:

виграш;

вікторія;

звитяга;

торжество (цілковита);

тріумф (з великим успіхом);

тріюмф;

удача;

успіх.

Растолкуем также, откуда в наш язык пришли стилистически окрашенные заимствования "триумф" и "виктория". Триумф (с латинского) – выдающийся, блестящий успех, победа, торжество. А виктория (с латинского) – победа. Так еще в римской мифологии называли богиню победы.

Победу "здобувають" (укр.), а не "отримують" (укр.)!

Ранее мы также знакомили вас с благозвучными синонимами к слову "прапор" (укр.). О них вы можете прочитать здесь.