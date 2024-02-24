Победоносные и благозвучные: какие волшебные синонимы имеет слово "перемога"
Два года назад российская орда с разных направлений вторглась на территорию Украины, чтобы ее уничтожить. Но оккупанты не приняли во внимание силы духа украинского народа.
Так, полномасштабная война продолжается уже в течение двух лет, а в целом в новейшей истории мы противостоим российскому агрессору уже около 10 лет. Но никто из украинцев не сомневается: победа – за нами.
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Что означает "перемога"
Образование 24 при этом расскажет вам, что означает это замечательное слово и какие благозвучные и интересные синонимы имеет "перемогу" (укр.) – то есть успех в борьбе за что-либо, полный успех в бою.Что интересно! "Перемога" – это когда ты можешь что-то сделать, но делаешь больше чем можешь.
В украинском языке еще в свое время бытовало слово "побІда". Однако на сегодня оно является устаревшим и нерекомендованным для употребления.
Также не употребляйте суржиковое слово "побєда".
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Какие интересные синонимы имеет "перемога"
А если еще и заглянуть в словари синонимов, то можно в них найти красивые синонимы к слову "перемога". Отдельные, заметим, являются заимствованиями. Все же вы еще можете сказать так:
- виграш;
- вікторія;
- звитяга;
- торжество (цілковита);
- тріумф (з великим успіхом);
- тріюмф;
- удача;
- успіх.
Растолкуем также, откуда в наш язык пришли стилистически окрашенные заимствования "триумф" и "виктория". Триумф (с латинского) – выдающийся, блестящий успех, победа, торжество. А виктория (с латинского) – победа. Так еще в римской мифологии называли богиню победы.Обратите внимание! Победу "здобувають" (укр.), а не "отримують" (укр.)!
Ранее мы также знакомили вас с благозвучными синонимами к слову "прапор" (укр.). О них вы можете прочитать здесь.