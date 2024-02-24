Звитяжні й милозвучні: які чарівні синоніми має слово "перемога"

Два роки тому російська орда з різних напрямків вдерлася на територію України, аби її знищити. Але окупанти не взяли до уваги сили духу українського народу.

Так, повномасштабна війна триває вже протягом двох років, а загалом у новітній історії ми протистоїмо російському агресору вже близько 10 років. Але ніхто з українців не сумнівається: перемога – за нами.

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Що означає "перемога"

Освіта 24 при цьому розповість вам, що означає це чудове слово та які милозвучні й цікаві синоніми має перемога – тобто успіх у боротьбі за що-небудь, повний успіх у бою.

Перемога – це коли ти можеш щось зробити, але робиш більше ніж можеш.

В українській мові ще свого часу побутувало слово "побІда". Однак на сьогодні воно є застарілим і нерекомендованим для вживання.

Також не вживайте суржикове слово "побєда".

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Які цікаві синоніми має "перемога"

А якщо ще й зазирнути у словники синонімів, то можна у них знайти красиві синоніми до слова "перемога". Окремі, зауважимо, є запозиченнями. Все ж ви ще можете сказати так:

виграш;

вікторія;

звитяга;

торжество (цілковита);

тріумф (з великим успіхом);

тріюмф;

удача;

успіх.

Розтлумачимо також, звідки до нашої мови прийшли стилістично забарвлені запозичення "тріумф" і "вікторія". Тріумф (з латинської) – видатний, блискучий успіх, перемога, торжество. А вікторія (з латинської) – перемога. Так ще у римській міфології називали богиню перемоги.

Перемогу здобувають, а не одержують!

Раніше ми також знайомили вас із милозвучними синонімами до слова "прапор". Про них ви можете прочитати тут.