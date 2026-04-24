Забудьте о "желающих": как говорить правильно на уроке и не только
- Фраза "бажаючі, до дошки" содержит ошибку, поскольку использование активного причастия "бажаючий" не соответствует нормам украинского языка.
- Вместо "бажаючий" следует использовать описательные конструкции "ті, хто бажають" или прилагательное "охочі", что является грамматически правильными вариантами.
Фраза "желающие, к доске" знакома почти каждому из школы. Но с точки зрения норм украинского языка она содержит ошибку, которую легко исправить.
В школьной речи часто можно услышать обращение "желающие, к доске". Оно звучит привычно, но, по словам филолога Бориса Антоненко-Давидовича, на самом деле противоречит нормам украинского литературного языка, ведь содержит несвойственную для него форму.
Почему слово "бажаючий" – ошибка?
Проблема заключается в использовании активного причастия "бажаючий". Такие формы с суффиксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч- характерны для русского языка, но не являются типичными для украинского.
Украинский язык избегает подобных конструкций, вместо этого использует другие, более естественные способы выражения. На это обращал внимание писатель и языковед Борис Антоненко-Давидович в своей работе "Как мы говорим".
Почему "бажаючий" – неправильно / Скриншот со slovnyk.me
Он отмечал, что слово "бажаючий" является искусственным и его следует заменять соответствиями, которые соответствуют нормам украинского.
Как правильно сказать на украинском?
Первый вариант – использовать описательную конструкцию. Например, вместо "желающие ответить" следует говорить "те, кто желают ответить" или "кто хочет ответить". Такой вариант является грамматически правильным и понятным.
Как правильно говорить / Скриншот Словарь.UA
Второй способ – еще проще и естественнее: заменить слово на прилагательное "желающие". Именно оно лучше всего передает смысл и соответствует нормам литературного языка.
Например:
- "Желающие, к доске!"
- "Желающие принять участие в экскурсии"
- "Приглашаем желающих присоединиться"
Почему это важно?
Правильная речь формирует речевую культуру и помогает избегать распространенных ошибок, которые закрепляются еще со школьных лет. Используя нормативные формы, мы делаем язык чище и естественнее.
Поэтому в следующий раз, когда захотите обратиться к классу или аудитории, стоит выбрать правильный вариант – "желающие" или "кто хочет". И никаких "желающих".
