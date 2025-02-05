Почему школьники не любят математику: как на это бессознательно влияют родители

Нелюбовь к математике, как оказалось, может передаться детям от родителей. А непонимание этой дисциплины в детстве может повлиять на взрослую жизнь.

Задания по математике могут вызывать тревожность у родителей, которая передается их детям, – и это влияет на понимание предмета. К таким выводам пришло исследование проведенное психологами, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.

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Как родители влияют на детей при изучении математики

Психологи решили проанализировать влияние на понимание математики у детей их родителями. Исследователи наблюдали за тревожностью к математике у 126 родителей, а затем отслеживали математические навыки их детей. Дети в возрасте от трех до пяти лет хуже разбирались в математике, если их родители волновались при работе с цифрами, графиками, изображениями.

Соответственно, маленькие дети меньше играют в полезные счетные игры дома, когда их родители ненавидят математику и хотят ее избегать. А потому дети, которые в дошкольном возрасте хуже владели математикой, проявляли худшие математические навыки в возрасте восьми лет.

В дальнейшем, уже как школьники, дети имеют проблемы с этой дисциплиной. Даже если взрослые пытаются играть с детьми в игры с числами без энтузиазма, они могут передать свои неприятные чувства относительно точной науки и повлиять на ее понимание.

Интересно! Около 30% людей имеют сильную "математическую тревожность", которая может привести к потению ладоней, учащенного сердцебиения и даже расстройства желудка и головокружения.

Что стоит изменить и как это повлияет на взрослую жизнь

Математические игры важны для развития логического мышления детей и понимания сути вещей. Поэтому родителям стоит уделять таким играм внимание. Но здесь важно подчеркивать, что ребенку не нужен особый талант к математике, чтобы ее изучать и она доступна всем. Так, проявление интереса, энтузиазма и поощрения со стороны взрослых может иметь огромное значение в дальнейшем для их детей-учеников.

Один простой, но мощный шаг, который могут сделать родители, – это положительно говорить о математике и признать, что вам не нужен особый талант к математике, чтобы ее изучать,

– пишет доктор Кинга Морсани, старший автор исследования из Университета Лафборо.

Играйте в математические игры с детьми / Freepik

Предыдущие исследования показали, что люди, которые имели проблемы с математикой в детстве, как правило, испытывают трудности во взрослом возрасте, и как следствие – могут хуже принимать финансовые решения.

Это влияет и на карьеру – взрослые, которые не имеют математических навыков, могут достичь худших результатов в своем образовании, работе и зарабатывать меньше.

А еще исследования показывают, что школьники, с которыми родители играют дома, лучше учатся. Поэтому обязательно играйте со своими детьми и добавьте математические игры.