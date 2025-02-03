Как проходит обучение во вьетнамских школах, что кажется необычным, пишет 24 Канал, ссылаясь на подкаст Виктории Ткаченко.

Смотрите также Как учить английский украинцам: советы от американского дипломата

Особенности обучения во вьетнамских школах

Преподаватели английского языка Сергей Рожанский и Алина Сарана, которые работали в школах Вьетнама поделились своими впечатлениями от преподавания.

Во вьетнамских школах большие классы – младшая школа 30 – 35 детей, средней школе может быть и 45. Уроки длятся 60 и 90 минут соответственно, с коротким 5-минутным перерывом. Но детей из кабинета, обычно, отпускают только в туалет. Это становится большой проблемой, ведь школьники "сидят вареные" и мало что понимают из того, что им преподают.

Очень строго относятся к дисциплине. За ее нарушение ребенок может быть наказан применением физической силы – битьем линейкой по рукам. И это не должно быть значительным проступком. Такие наказания отбывают с устного разрешения родителей, которые об этом знают и даже могут просить учителя относиться строже. Но нарушителей очень мало.

Подобные методы напоминают советский подход. А еще большее сходство вызывает ученическая форма с красным платочком, как у пионеров в СССР.

Заметим, что Вьетнам коммунистическая страна. Поэтому для школ являются типичными комнаты для родительских собраний и совещаний учителей с "красным уголком". Или на стенах размещены бюсты Владимира Ленина и Хо Ши Мина, а также портрет Карла Маркса.

Возле коммунистического уголка / фото Сергея Рожанского

Каждое утро в учебных заведениях включают патриотическую песню, под которую школьники двигаются и заряжаются на весь день.

В школах есть красная комната для собраний учителей, родительских собраний, типа как актовый зал. Но там стоит бюст Ленина, портрет Карл Маркса и бюст Хо Ши Мина, вождя вьетнамского. У них там написаны какие-то слоганы. Каждое утро во всех школах начинается с того, что включают песню, дети выстраиваются в центре большого школьного двора, играет музыка патриотически-гимнастическая, где прославляется Хо Ши Мин, и они там маршируют, делают зарядку и гимнастику,

– делится преподаватель.

Важной особенностью является то, что дети с особыми образовательными потребностями учатся вместе со здоровыми в одном классе. Их никто не буллит и это формирует здоровое отношение к людям с особенностями в обществе.

Как изучают иностранные языки

Очень престижным является наличие в школе учителя-иностранца. Но изучая иностранный язык, школьники зазубривают слова, не понимая их значения. Часто они могут правильно назвать и написать слово, но не знать его перевода.

Поэтому одной из главных задач учителей английского, работающих в учебных заведениях Вьетнама, становится объяснение изученного, чтобы у учащихся развивалась ассоциативная память и формировались разговорные навыки. Украинские педагоги в свое преподавание вводили игровые практики, изучение песен с пропусками, чтобы понимать тексты на слух.

На уроке Алины Сараны / фото из личного архива

Основная их задача – зубрить. Наши занятия были через день иногда два, после урока, который они проходили с вьетнамским учителем английского. А мы приходили, уже отрабатывали listening, speaking, talking. Они уже должны знать это, у них написаны те слова по 50 раз в тетради. А ты у них спрашиваешь, что это такое, а они не понимают даже значение слова. Они могут тебе написать все слова, но они не будут понимать значение,

– рассказывает Рожанский.

По словам Алины Сараны, родители школьников довольно застенчивы. С большим уважением относятся к учителю. Прямого общения с учителем-иностранцем нет из-за языкового барьера, поэтому преподавателей могли только поблагодарить. Чаще всего об успехах детей взрослые узнают через ассистента педагогов.