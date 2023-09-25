В 11 регионах пятиклассники не получили учебники – какие именно и в чем причина

Украине при поддержке партнеров удается печатать учебники для НУШ. Впрочем, кое-где ученики не получили ни одной новой книги.

Учебники есть, но доставка продолжается

Как сообщили в МОН, школы в 11 областях Украины ученики 5 классов еще не получили ни одного учебника для украинского языка. Благодаря помощи Европейского Союза они уже опубликованы в полном объеме, но доставка еще продолжается.

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Министерство организовало доставку книг на областные базы, из которых областные администрации должны доставить учебники в школы,

– сообщили в МОН.

Впрочем, доставка книг из областных центров собственно в школы несколько усложнена. Это обусловлено тем, что сначала книги нужно передать в управление военных администраций, а уже потом они могут поступать в учебные заведения.

Волынская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая.

В министерстве сообщили, что в указанных областях продолжается оформление документов. Полностью завершить процесс передачи учебников по языку для 5 классов в школы удалось в Харьковской, Тернопольской, Сумской, Запорожской, Житомирских областях и в Киеве.