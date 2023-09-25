Підручники є, але доставка ще триває

Як повідомили у МОН, наразі школи в 11 областях України учні 5 класів ще не отримали жодного підручника для української мови. Завдяки допомозі Європейського Союзу вони вже надруковані у повному обсязі, але доставка ще триває.

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Міністерство організувало доставлення книг на обласні бази, з яких обласні адміністрації мають доставити підручники до шкіл,

– повідомили у МОН.

Втім, доставка книг з обласних центрів власне до шкіл дещо ускладнена. Це зумовлено тим, що спочатку книги потрібно передати в управління військових адміністрацій, а вже потім вони можуть надходити до закладів освіти.

Школи в яких областях не отримали ще жодної книги:

Волинська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька.

У міністерстві повідомили, що наразі у зазначених областях триває оформлення документів. Повністю завершити процес передачі нових підручників з мови для 5 класів у школи вдалося у Харківській, Тернопільській, Сумській, Запорізькій, Житомирських областях та в Києві.