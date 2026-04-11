Не говорите "дешевая цена": языковеды объяснили, как говорить правильно

Даже те, кто с детства общается на украинском, часто допускают ошибки в привычных словосочетаниях. Одно из самых распространенных – фраза "дешевая цена", которая на самом деле является некорректной.

Почему "дешевая цена" – это ошибка?

Фраза "дешевая цена" является примером плеоназма – то есть лишнего дублирования содержания. Дело в том, что прилагательное "дешевый" уже содержит в себе значение, связанное со стоимостью. Оно означает что-то недорогое или такое, что имеет низкую ценность.

Поэтому добавление слова "цена" в этом случае является избыточным. Вместо этого правильно будет сказать просто "дешевый товар" или "дешевые вещи" – без уточнения цены.

Как употреблять слово "дешевый" / Скриншот с сайта "Словарь.UA".

Также следует избегать и подобной формы "дешевые цены", ведь она имеет ту же ошибку.

Как говорить правильно?

Если нужно описать именно уровень стоимости, украинский язык предлагает другие, корректные варианты. Чаще всего используют прилагательные "высокая", "низкая" или "умеренная" цена.

В то же время стоит помнить, что словосочетание "большая цена" или "маленькая цена" тоже звучат неудачно и не соответствуют языковой норме.

Интересный нюанс: выражение "дорогая цена" в украинском языке существует, но имеет переносное значение. Его употребляют в форме "дорогою ціною", когда речь идет о значительных усилиях или потерях, которых что-то стоило.

Обратите внимание! Склонение числительных в украинском языке зависит от их разряда (количественные или порядковые) и значения. Основные правила: количественные изменяются по падежам (некоторые по родам/числам), порядковые – как прилагательные. В составных количественных склоняются все части (двухсот тридцати шести), а в порядковых – только последняя (двести тридцать шестой).

