НМТ 2023: участников экзамена просят не сообщать место проведения тестирования

Уже в скором времени выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Кроме подготовки к экзамену, их просят позаботиться и о собственной безопасности.

Уже совсем скоро учащиеся получат приглашение на НМТ, где будет указано время и место проведения теста. Разглашать эту информацию вообще не нужно.

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Почему не нужно говорить, где будет проходить экзамен

Как сообщили в УЦОКО, время и место проведения НМТ не должны стать публичной информацией. Причина только одна – это позволит обеспечить безопасность организации тестирования и самих учеников.

Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников,

– попросили в УЦОКО.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Ранее сообщалось, что приглашения на тест участники НМТ должны получить до 26 мая. В приглашении должны быть указаны:

дата экзамена;

время (по Киеву);

адрес экзаменационного центра.

НМТ-2023: коротко