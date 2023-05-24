НМТ 2023: участников экзамена просят не сообщать место проведения тестирования

24 мая 2023, 09:35
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Источник:

УЦОЯО

Уже в скором времени выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Кроме подготовки к экзамену, их просят позаботиться и о собственной безопасности.

Уже совсем скоро учащиеся получат приглашение на НМТ, где будет указано время и место проведения теста. Разглашать эту информацию вообще не нужно.

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Почему не нужно говорить, где будет проходить экзамен

Как сообщили в УЦОКО, время и место проведения НМТ не должны стать публичной информацией. Причина только одна – это позволит обеспечить безопасность организации тестирования и самих учеников.

Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников,
– попросили в УЦОКО.

Ранее сообщалось, что приглашения на тест участники НМТ должны получить до 26 мая. В приглашении должны быть указаны:

  • дата экзамена;
  • время (по Киеву);
  • адрес экзаменационного центра.

НМТ-2023: коротко

  • Для выполнения всех заданий ученикам отведено 180 минут.
  • Задания будут состоять из 3 блоков – 2 обязательных предмета и один по выбору.
  • Время, необходимое для выполнения задач, ученики определяют самостоятельно.
  • Заполнить правильные ответы можно в конце тестирования.
  • Открывать другую страницу браузера, проносить мобильные телефоны, другие гаджеты или пытаться схитрить любым другим способом запрещено. При обнаружении подобных попыток ученика выведут из экзаменационного центра, а результаты теста аннулируют.
Автор: Ярослав Сиваківський