НМТ 2023: участников экзамена просят не сообщать место проведения тестирования
Источник:УЦОЯО
Уже в скором времени выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Кроме подготовки к экзамену, их просят позаботиться и о собственной безопасности.
Уже совсем скоро учащиеся получат приглашение на НМТ, где будет указано время и место проведения теста. Разглашать эту информацию вообще не нужно.
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Почему не нужно говорить, где будет проходить экзамен
Как сообщили в УЦОКО, время и место проведения НМТ не должны стать публичной информацией. Причина только одна – это позволит обеспечить безопасность организации тестирования и самих учеников.
Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников,
– попросили в УЦОКО.
Ранее сообщалось, что приглашения на тест участники НМТ должны получить до 26 мая. В приглашении должны быть указаны:
- дата экзамена;
- время (по Киеву);
- адрес экзаменационного центра.
НМТ-2023: коротко
- Для выполнения всех заданий ученикам отведено 180 минут.
- Задания будут состоять из 3 блоков – 2 обязательных предмета и один по выбору.
- Время, необходимое для выполнения задач, ученики определяют самостоятельно.
- Заполнить правильные ответы можно в конце тестирования.
- Открывать другую страницу браузера, проносить мобильные телефоны, другие гаджеты или пытаться схитрить любым другим способом запрещено. При обнаружении подобных попыток ученика выведут из экзаменационного центра, а результаты теста аннулируют.