Как сказать "снігур" на украинском: единственное ли это название птички

Названия птиц дают нам возможность увидеть, какие ассоциации возникали у людей с этой птицей. И некоторые из них бывают неожиданные.

Почему птица называется "снігур"

Почему птица называется – "снігур"?

Эта небольшая лесная певчая птица семейства вьюрковых, известна красным оперением груди у самцов, которое особенно заметно зимой, на фоне снежного пейзажа. Эту птичку все знают под названием "снігур".

Названия птиц, обычно связаны с их пением, цветом оперения или ассоциациями, как вот синичка или воробей, которого называют жевжик.

Само слово образовано от "сніг" + суффикс -ур., буквально – "сніговий". Это указывает на ассоциацию птицы с зимним временем, когда она чаще всего появляется возле человеческих домов в поисках пищи.

Этимологический словарь украинского языка (под редакцией А. С. Мельничук): подтверждает названия сопоставляя с другими славянскими языками, в которых похожие названия: на русском – "снегирь" и белорусском – "снягирь". Все эти формы имеют общий корень – "снег", что подчеркивает зимнюю символику.

Интересно, что других отличительных названий для птицы нет. Можно встретить – "снігир", который для рифмы используют в произведениях.

— Чого цвірінькаєш, дурний, чого голосиш? ..

Що заманулося, чого ти не попросиш,..

Всього ти в кліточці по саме нельзя [годі] маєш,

Ще й витребенькуєш, на долю нарікаєш,

— Так в клітці підлітка корив снігир старий (Петр Гулак-Артемовский Басни).

Интересно! На латыни название рода птиц звучит – Pyrrhula в переводе с латинского языка – "огненный", из-за оперения. А ввел его в научный оборот французский зоолог Жак Бриссон в 1760 году.

Ну и конечно имеем образные названия, которые наводят на название птицы, но не является собственным, синонимом или диалектизмом:

сніговий птах,

зимовий птах,

зимовий гість,

птах снігу,

вогняний птах,

червоногрудник.

И конечно от этой птицы тоже образованы фамилии – Снігур, Снігуренко, Снігерьов, Снігура, Снігурів, Снігурук и другие.

А также есть и населенные пункты – Снігурівка, которых аж четыре – в Крыму, Николаевской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областях.

Что вы знаете о снегире?

Снегирь относится к преимущественно оседлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги. Снегирь живет в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов, особенно во время кочевок зимой.

А если вам кажется, что снегири исчезли, потому что вы их давно не видели, то на это влияет кормовая база птицы. Если поблизости есть рябина или калина, а также плодовые деревья, то там точно есть снегири.

Снегиря можно привлечь повесив кормушку. Но для кормления используйте корм для птиц из смеси зерен, не жареные семечки подсолнечника, не соленое сало.

Снегирь ассоциируется с приходом зимы. В народных пословицах его появление означает приближение холодов:

"Пищит снегирь – скоро зима будет";

"Как снегирь свистит – морозы стоят".

В фольклоре он часто выступает как знак радости среди холодной поры. Птицы часто становятся героями зимних открыток, художественных произведений и стихов, символизируя зимнюю атмосферу и уют.

Название "снегирь" – аутентичное славянское образование, подчеркивающее зимнюю природу птицы. Птица и ее название в украинской культуре закрепилась как символ яркой красоты среди холодного времени года.