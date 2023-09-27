Меньше вариантов для развития: в Украине сократилось количество внешкольных заведений
Источник:Освіта.ua
У украинских детей стало меньше возможностей посещать кружки и развивающие занятия. Это произошло из-за закрытия части внешкольных заведений
Сокращение внешкольных заведений очень существенно
За последние два года в Украине зафиксировали большое сокращение заведений внешколы. За этот период их стало меньше на 415.
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Как рассказали на форуме "Внешкольное образование 2023: вызовы и решения", это повлияло и на то, что внешкольное образование охватывает гораздо меньше детей. Уже сейчас можно говорить о том, что их количество уменьшилось на 340 тысяч и в ближайшее время тенденция останется отрицательной.
Почему закрываются заведения внешкольного образования
Наиболее распространенной причиной является ликвидация или реорганизация заведений внешкольного образования в ходе децентрализации. Что касается сельской местности, то зачастую просто нет финансирования и средств на содержание этих заведений.
Еще одна причина – незавершенность процедуры передачи заведений внешкольного образования в собственность территориальных общин. С соответствующим решением могут затягиваться районные советы.