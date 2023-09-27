Скорочення позашкільних закладів дуже суттєве

Впродовж останніх двох років в Україні зафіксували велике скорочення закладів позашкілля. За цей період їх стало менше аж на 415.

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Як розповіли на форумі "Позашкільна освіта 2023: виклики та рішення", це вплинуло й на те, що позашкільна освіта охоплює значно менше дітей. Вже зараз можна казати про те, що їх кількість зменшилася на 340 тисяч, і найближчим часом тенденція залишиться негативною.

Чому закриваються заклади позашкільної освіти

Найбільш поширеною причиною є ліквідація чи реорганізація закладів позашкільної освіти у ході децентралізації. Що стосується сільської місцевості, то часто тут просто немає фінансування та коштів на утримання цих закладів.

Ще одна причина – незавершеність процедури передачі закладів позашкільної освіти у власність територіальних громад. З відповідним рішенням можуть затягувати районні ради.