Готовился две недели: выпускник, получивший 600 баллов на НМТ, назвал самую эффективную методику

Никита Арский – один из участников НМТ-2023, кто получил из трех учебных предметов максимальные 600 баллов. Парень рассказал, как ему это удалось.

Также назвал наиболее эффективную методику подготовки к НМТ. Что интересно, его высокий результат – не случаен.

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Выпускник назвал наиболее эффективную методику подготовки к НМТ

Никита сдавал на НМТ украинский язык, математику и английский язык. Учился, то есть объединял обучение в Специализированной школе I – III ступеней с углубленным изучением английского и итальянского языков № 130 имени Данте Алигьери г. Киева и в Украинском физико-математическом лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Свое будущее связывает с математикой. Парень уже успел стать победителем различных математических олимпиад, конкурса защиты научно-исследовательских работ в Малой академии наук Украины, а также принять участие в Конкурсе молодых ученых Европейского Союза EUCYS 2022.

Никита уверен в своих знаниях и умениях и говорит: это результат как таланта, так и тяжелого повседневного труда. Именно такая целенаправленная работа на протяжении всех лет обучения в школе помогает на экзаменах.

Все три предмета… я хорошо знал всегда, а непосредственно к тесту готовился в течение двух недель,

– рассказал выпускник.

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

Самой эффективной методикой "интенсива" по подготовке к тестированию парень название прохождения тестов ЗНО/НМТ прошлых лет.

Что советует Никита будущим выпускникам

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Успешный выпускник советует будущим участникам НМТ не зубрить правил, в частности по украинскому языку. Вместо этого лучше применять их в повседневной жизни. Это поможет не только их выучить, но и лучше овладеть украинским языком. Если вы упорно не можете запомнить какое-то правило, парень советует незадолго до НМТ прочитать его еще раз.

Также Никита убеждает: на НМТ всегда следует читать тексты заданий до конца. Это поможет избежать спонтанных ошибок.