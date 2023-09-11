Готовился две недели: выпускник, получивший 600 баллов на НМТ, назвал самую эффективную методику
Источник:УЦОКО
Никита Арский – один из участников НМТ-2023, кто получил из трех учебных предметов максимальные 600 баллов. Парень рассказал, как ему это удалось.
Также назвал наиболее эффективную методику подготовки к НМТ. Что интересно, его высокий результат – не случаен.
Смотрите также Проверьте знания: где найти онлайн тесты НМТ-2023 по всем предметам
Выпускник назвал наиболее эффективную методику подготовки к НМТ
Никита сдавал на НМТ украинский язык, математику и английский язык. Учился, то есть объединял обучение в Специализированной школе I – III ступеней с углубленным изучением английского и итальянского языков № 130 имени Данте Алигьери г. Киева и в Украинском физико-математическом лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Свое будущее связывает с математикой. Парень уже успел стать победителем различных математических олимпиад, конкурса защиты научно-исследовательских работ в Малой академии наук Украины, а также принять участие в Конкурсе молодых ученых Европейского Союза EUCYS 2022.
Никита уверен в своих знаниях и умениях и говорит: это результат как таланта, так и тяжелого повседневного труда. Именно такая целенаправленная работа на протяжении всех лет обучения в школе помогает на экзаменах.
Все три предмета… я хорошо знал всегда, а непосредственно к тесту готовился в течение двух недель,
– рассказал выпускник.
Самой эффективной методикой "интенсива" по подготовке к тестированию парень название прохождения тестов ЗНО/НМТ прошлых лет.
Что советует Никита будущим выпускникам
Важно Рейтинг школ НМТ 2023: кто продемонстрировал лучший результат
Успешный выпускник советует будущим участникам НМТ не зубрить правил, в частности по украинскому языку. Вместо этого лучше применять их в повседневной жизни. Это поможет не только их выучить, но и лучше овладеть украинским языком. Если вы упорно не можете запомнить какое-то правило, парень советует незадолго до НМТ прочитать его еще раз.
Также Никита убеждает: на НМТ всегда следует читать тексты заданий до конца. Это поможет избежать спонтанных ошибок.