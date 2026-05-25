Учебные заведения начинают подготовку к новому учебному году: что им советуют
Учебные заведения получили от Министерства образования и науки Украины рекомендации по подготовке к новому учебному году. Письма направили также руководителям департаментов образования, учреждений и организаций.
Письмо содержит советы по подготовке к новому 2026/2027 учебному году и осенне-зимнему периоду.
Какие советы дали в МОН?
В ведомстве обозначили основные задачи для общин и учебных заведений в условиях военного положения. Говорится об обустройстве укрытий, проверку инфраструктуры и тому подобное.
В МОН отмечают, что готовиться к новому учебному году колледжи и вузы должны с учетом ситуации с безопасностью и возможных рисков. В центре внимания – укрытия и безопасность.
Учебные заведения должны создать безопасные условия для обучения. Если есть необходимость, обустраивать новые укрытия или модернизировать имеющиеся. При этом не забыть о безбарьерности. Также обеспечить доступ к:
воде, вентиляции, освещению, интернету;
средствам оказания домедицинской помощи и другим базовым условиям.
Руководителям учебных заведений советуют уделять внимание организации эвакуационных маршрутов и мер пожарной безопасности.
Также МОН советует не забыть о проверке сетей и энергоустойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. И не забыть об оценке готовности к работе в условиях кризисных ситуаций.
Что советуют школам?
Школам также советуют использовать инструменты самооценки готовности к новому учебному году. Они помогут оценить безопасные условия и организацию образовательного процесса. Это, в частности, рекомендации МОН "Укрытие для учебных заведений "Моя Крепость".
Также стоит осмотреть укрытие, чтобы обеспечить качественный и безопасный образовательный процесс.
